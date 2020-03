Ab 18:15 Uhr live: Black Wings starten in Klagenfurt ins Playoff

Klagenfurter AC - Black Wings Linz

Klagenfurter AC Black Wings Linz Erstes Bully: 04.03. - 19:15

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:15 aus der Klagenfurter Messehalle.

Das erste Spiel in einer Serie ist vor allem für ein Auswärtsteam nicht ganz unwesentlich. Das wissen die Black Wings spätestens seit der Vorsaison, als man mit 3:7 in Graz unterlag und das Momentum an die Steirer abgeben musste. Serien-Endstand: 2:4 aus Sicht der Black Wings. Umgekehrt gelang es den Black Wings durch einen wichtigen Auswärtssieg in Bozen in der Saison 2015/16, gleich im ersten Spiel das Heimrecht nach Linz mitzunehmen. Serien-Endstand: 4:2 aus Sicht der Black Wings.

Genannten Beispiel aus dem Jahr 2016 soll auch beispielgebend für die aktuell anbrechende Serie sein. "Im ersten Spiel tasten sich die Mannschaften ins Playoff. Es wird klar, was es dabei braucht, worauf man sich fokussieren muss. Deshalb ist ein erstes Spiel so wichtig", sagt Black-Wings-Kapitän Brian Lebler.

Florek und Leiler zurück im Team

Die beiden zuletzt verletzt ausgefallenen Stürmer Justin Florek und Valentin Leiler sind pünktlich zum Playoff-Start wieder zurück im Line-Up. Im Tor wird wohl Jeff Glass wieder den Vorzug erhalten, öffentlich machen will Trainer Tom Rowe die Torhüterbesetzung aber erst mit der Bekanntgabe der Aufstellung (eine Stunde vor Spielbeginn). Zuletzt hat es im Training so ausgesehen, als würde Rowe seine erste Sturmline beisammen lassen. Die zweite Linie wird wieder mit Justin Florek und Andreas Kristler gebildet werden. Der dritte Stürmer dürfte Alexander Cijan sein, auch Valentin Leiler hat diese Position bekleidet. Die dritte Reihe wird wohl von Mark McNeill gecentert - daneben agieren wie zuletzt auch Dan DaSilva und Hunter Fejes. In Linie vier wird es wohl darauf hinauslaufen, dass Marco Brucker den Mittelstürmer gibt, Stefan Gaffal und Julian Pusnik dürften die Flügel sein. 13. Stürmer könnte Valentin Leiler bei seinem Comeback sein.

Beim KAC fehlen heute Nick Petersen und Niki Kraus. Jhonas Enroth, der schwedische Ex-NHL-Goalie, wird laut Kärntner Medien im Tor beginnen. David Madlener fehlte zuletzt im Training wegen einer Krankheit. Generell hatten bei den Rotjacken in der Pick Round immer wieder Spieler gefehlt. Lukas Haudum und Andrew Kozek, die beiden Ex-Linzer werden aber fit erwartet.

Lesen Sie ebenfalls zu den Playoffs:

Ein Zahlenspiel vor dieser Serie

Eine Einschätzung in unserem Overtime-Blog

Den Vorbericht aus Klagenfurt

Ein historischer Rückblick

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at