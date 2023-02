Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Wien

Vienna Capitals - Black Wings Linz

Vienna Capitals Black Wings Linz Erstes Bully: 14.02. - 19:15

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18.15 Uhr aus der Steffl-Arena in Wien.

Nur vier Siege aus zwölf Spielen, also eine Siegquote von 33,33 Prozent - das ist die Bilanz der Steinbach Black Wings seit dem Jahreswechsel. Damit verbunden war der Abriss aus der Verfolgergruppe in der Tabelle und die unfreiwillige Teilnahme am spannenden Kampf um die Top-6. Aktuell liegen die Linzer auf Platz sechs, zwei Zähler vor den Vienna Capitals auf Platz sieben. Und genau um diesen Platz sechs geht es heute Abend im direkten Duell in Wien-Donaustadt.

Philipp Lukas im Pre-Game-Interview:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Capitals zeigten sich ungewohnt angriffig in Richtung des Gegners aus Linz: "Black Wings seit 779 Tagen in Wien sieglos" wird in der Presseaussendung betont. Tatsächlich sind die Linzer seit 26. Dezember 2020 (2:1-Auswärtssieg) in Wien sieglos - es waren aber "nur" drei Niederlagen am Stück. Blickt man etwas tiefer in die Statistik, wird diese aber doch bedrohlicher: Seit 26. Dezember 2018 haben die Linzer nur eines von sieben Spielen für sich entscheiden können.

Parallel zum laufenden Spielbetrieb planen wir eine Serie zum 20. Jahrestag des ersten Linzer Meistertitels. In der ersten Episode klären wir die Details zur Saison - praktisch als Teaser-Episode:

Die weiteren Episoden folgen jeweils donnerstags abends.

Auch OÖN- und Black-Wings-Blogger Gerd Kragl hat uns wieder mit einem Beitrag beliefert. Er hat in der vergangenen Woche vor allem psychologisch einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht:

Der steinige Weg zurück One step closer… Nach einigen intensiven Lernwochen habe ich meine Prüfung zum Gesundheits- und Personaltrainer erfolgreich bestanden. von Gerd Kragl One step closer…

Die Begegnungen am heutigen Dienstag:

Villacher SV - Fehervar AV 19 (19.15 Uhr)

Graz 99ers - HC Pustertal (19.15 Uhr)

Vienna Capitals - Black Wings Linz (19.15 Uhr)

Pioneers Vorarlberg - HC Innsbruck (19.30 Uhr)

Asiago Hockey - Red Bull Salzburg (19.45 Uhr)

HCB Südtirol - Olimpija Ljubljana (19.45 Uhr)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema Black Wings Black Wings besuchten WTA-Finalspiel in Linz

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.