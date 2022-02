Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Wien

Vienna Capitals - Black Wings Linz

Vienna Capitals Black Wings Linz Erstes Bully: 11.02. - 19:15

Wir berichten live ab 18.15 Uhr vom Auswärtsspiel der Steinbach Black Wings bei den Vienna Capitals.

Vor dem Duell mit den Vienna Capitals mussten die Steinbach Black Wings gestern Trainer Raimo Summanen ziehen lassen. Er habe aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten - und dieser Bitte sei man nachgekommen, informierten die Black Wings.

Gegen die Vienna Capitals wird Mark Szücs die Black Wings als Head-Coach betreuen. Szücs musste in dieser Saison schon einmal als Interims-Trainer aushelfen und erreichte in fünf Spielen acht Punkte. Das ist übrigens exakt dieselbe Ausbeute, die die Vienna Capitals in den jüngsten fünf Spielen in der Liga hatte. Der Motor der Wiener scheint etwas zu stottern, der sechste Platz ist nach hinten hin noch nicht wirklich abgesichert. Dementsprechend angriffslustig dürfen die Caps heute zu erwarten sein.

Wieder mit dabei sein wird aus Linzer Sicht Center Will Pelletier, der zuletzt wegen eines falsch positiven Corona-Schnelltests auslassen musste. Ein Einsatz von Stürmer Alexander Lahoda entscheidet sich erst kurzfristig.

