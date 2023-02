Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Szekesfehervar

Fehervar AV19 - Black Wings Linz

Fehervar AV19 Black Wings Linz Erstes Bully: 21.02. - 19:15

Wir berichten ab 18.15 Uhr live vom Spiel der Steinbach Black Wings bei Fehervar AV19.

Linz muss liefern. Im abschließenden Doppel gegen Fehervar AV19 im Grunddurchgang (heute auswärts, am Sonntag daheim) geht es für die Linzer nicht nur um die theoretische Chance auf Platz sechs und eine direkte Playoff-Qualifikation. Denn bei Niederlagen in den direkten Duellen mit den Ungarn wackelt sogar noch das Pick-Recht im Pre-Playoff, das mit Platz sieben einher geht. Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Ungarn bei einem Spiel weniger auf die Black Wings. Beide Saisonduelle gingen knapp - aber doch - an die Ungarn (1:2 in Fehervar, 0:1 in Linz)

Ganz allgemein geht es aber vor allem darum, vor den Pre-Playoffs, etwas an Fahrt aufzunehmen. Das Selbstvertrauen ist nach fünf Niederlagen in Serie oder zwölf Niederlagen in 13 Spielen (Siege gegen die Tabellen-Schlusslichter Laibach und Feldkirch ausgeklammert) in diesem Kalender angekratzt.

Der Versuch einer Analyse - mit Ausblick:

Die Reaktion von Emilio Romig nach der 2:4-Niederlage am Sonntag gegen den KAC:

Kapitän Brian Lebler vor der heutigen Partie:

Außerdem haben wir für Sie noch die aktuellste Episode unseres Eisbrecher-Podcasts anzubieten, in der sich alles um den 20. Jahrestag des ersten Linzer Meistertitels dreht. Die Gespräche eröffnet hat Rick Nasheim in der Vorwoche. Ab Donnerstag gibt es diese Woche die nächste Folge zu hören.

Die Partien am Dienstagabend:

Klagenfurter AC - Pioneers Vorarlberg (19.15 Uhr)

Fehervar AV19 - Black Wings Linz (19.15 Uhr)

Olimpija Ljubljana - Red Bull Salzburg (19.15 Uhr)

