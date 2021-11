Die Steinbach Black Wings wollen heute stark ersatzgeschwächt in Ungarn auf Punktejagd gehen. Neben noch immer Langzeitverletzten Raphael Wolf und Kai Kantola fehlen heute Andris Dzerins, Julian Pusnik und Kapitän Brian Lebler. Außerdem steht hinter den Einsätzen von Chris Rumble und Will Pelletier Fragezeichen. "Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist", sagt Trainer Mark Szücs. "Nun bekommen eben andere Spieler die Chance zu überzeugen und auf sich aufmerksam zu machen. Wir werden