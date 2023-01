Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Salzburg

Red Bull Salzburg - Black Wings Linz

Red Bull Salzburg Black Wings Linz Erstes Bully: 03.01. - 19:15

Wir berichten live ab 18:15 Uhr aus der Salzburger Volksgartenarena.

Es ist nicht allzu wahrscheinlich, dass es nach dem Ende des Grunddurchgangs einen Ausschlag geben wird - aber heute entscheidet sich im vierten Aufeinandertreffen, wer im direkten Vergleich zwischen Linz und Salzburg die Nase vorne hat. Aktuell sind es die Black Wings. 2:5, 6:2 und 2:1 n.P. stehen nach drei Spielen zu Buche. Linz braucht also einen Punkt, um das direkte Duell für sich zu entscheiden.

Aber auch abseits des direkten Duells geht es um wichtige Zähler für den Grunddurchgang und im Fall von Linz für den Verbleib in den Top-6 der Meisterschaft. Der sechste Platz nach dem Grunddurchgang garantiert eine direkte Playoff-Teilnahme im Viertelfinale. Und für die Black Wings geht es um den ersten Saisonsieg im neuen Kalenderjahr.

Aber die Linzer müssen zumindest in dieser Woche auf die Dienste von Kapitän Brian Lebler verzichten, der nach einem Check am Sonntag gegen Innsbruck zu einer MRT-Untersuchung ins Krankenhaus musste. Diese ergab, dass keine schwerere Verletzung vorliegt. Die Stahlstädter werden trotzdem einige Spiele auf ihren Kapitän verzichten müssen. Das "C" wird in dieser Zeit Stefan Gaffal auf der Brust tragen.

Neuzugang Matt Murphy dürfte heute sein Debüt für die Linzer geben. Der Verteidiger wird die Nummer 22 tragen.

