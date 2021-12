Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Salzburg

Red Bull Salzburg - Black Wings Linz

Wir berichten live ab 18:15 Uhr aus der Salzburger Eisarena im Volksgarten.

48 Stunden nach der 0:6-Heimniederlage gegen die Graz 99ers treten die Steinbach Black Wings auswärts beim Tabellenführer in Salzburg an. Die Eisbullen liegen aktuell zehn Punkte vor dem Zweiten aus Laibach und konnten auch das erste Saisonduell mit den Linzern in der Linz-AG-Eisarena mit 4:0 für sich entscheiden.

„Salzburg steht nicht umsonst da, wo sie stehen“, sagt Verteidiger Gerd Kragl vor dem Duell im Volksgarten und ergänzt: „Es wird brutal schwer bei den Bullen Punkte zu entführen. In unserer Situation haben wir aber nichts zu verlieren. Wenn wir uns vor dem Tor effizienter als zuletzt präsentieren, ist auch in Salzburg etwas drinnen.“

Personell wird bei den Black Wings Andreas Kristler im Line-Up zurück erwartet. Damit kann Trainer Raimo Summanen erstmals in dieser Saison auf alle angemeldeten Spieler zurückgreifen. Und alle Kräfte wird es auch brauchen, schließlich dürfen sich die Black Wings nicht mehr allzu viele Punkteverluste erlauben. Für eine Playoff-Fix-Qualifikation (Top-6, Punkteschnitt 1,65) braucht es 55 der 57 noch möglichen Punkte. Bei einem Weg über die Top-10 und die damit verbundenen Pre-Playoffs braucht es laut aktuellem Stand 46 von 57 möglichen Punkten.

