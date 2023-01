Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Ljubljana

Ice Hockey, Ljubljana, HKO vs LIZ 09-Dec-2022, Miha Beričič (Photo by: Domen Jancic)

HK Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz

Olimpija Ljubljana Black Wings Linz Erstes Bully: 31.01. - 19:15

Wir berichten live ab 18.15 Uhr.

Noch acht Runden sind es für die Steinbach Black Wings bis zum Ende des Grunddurchgangs. Acht Runden, in denen ein Vorsprung von zwei Zählern gegenüber dem KAC verteidigt werden soll. Weil die Black Wings um ein Spiel weniger absolviert haben und heute die Nachtrags-Partie in Laibach bestreiten, können die Linzer diesen Polster aus eigener Kraft auf bis zu fünf Punkte ausbauen.

Und da kommen die Slowenen als Gegner vermeintlich gerade recht. Denn mit nur einem Sieg aus den jüngsten 17 Spielen sind die heutigen Gastgeber alles andere als erfolgsverwöhnt. Aus Linzer Sicht soll das auch so bleiben. Zudem haben die Drachen damit begonnen, den Kader auszulichten, um teure Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen. Deshalb haben Marc-Olivier Vallerand, Carl Neill und Joseph Garreffa Slowenien bereits verlassen. Auch von Trainer Mitja Sivic hat man sich getrennt.

In der heutigen Ausgabe der OÖNachrichten haben wir einen Blick darauf geworfen, was bei den Black Wings am Sonntag beim Heimspiel gegen Villach gefeiert wird. Dafür haben wir mit einigen "Zeitzeugen" der Vereinshistorie gesprochen und einen chronikalen Überblick auch als Podcast produziert - hören Sie selbst:

Der Zeitungs-Artikel:

Autor Markus Prinz Online-Redakteur

