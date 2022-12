Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Klagenfurt

Das erste Saisonduell in Klagenfurt ging mit 5:3 an die Linzer

Das 30. Spiel des Grunddurchgangs führt die Black Wings heute Abend nach Klagenfurt. Und da treffen die Black Wings auf das formstärkste Team der Liga. Der KAC hat aus den jüngsten fünf Spielen zwölf Punkte geholt und kein einziges nach regulärer Spielzeit verloren. Die Linzer sind in der Form-Tabelle Siebter.

Beide Teams liegen aktuell in den Top-Sechs der Tabelle: Linz auf Platz fünf und Klagenfurt auf Platz sechs - mit einem Spiel mehr in den Beinen. Mit einem Heimsieg nach regulärer Spielzeit könnten die Rotjacken die Linzer heute überholen.

Die Linzer Erinnerungen an die neue Heidi-Horten-Arena sind aber ganz gut: Beim Eröffnungsspiel der neuen Halle gaben die Linzer den Spielverderber für ein Eishockeyfest im neuen Daheim der Kärntner. Linz gewann in einer kurzweiligen Partie mit einem unglaublich torreichen Anfangsdrittel mit 5:3.

Neuzugang in Linz angekommen

Während sich die Black Wings auf den Weg nach Klagenfurt gemacht haben, absolvierte Matt Murphy am Freitag ein erstes Kennenlernen mit der Linz-AG-Eisarena. Ob der Kanadier bereits am Sonntag am Neujahrstag im Linzer Aufgebot gegen den Tabellenführer aus Innsbruck mitwirken kann, bleibt offen.

Die Partien am heutigen Freitag

Red Bull Salzburg - Olimpija Ljubljana (19.15 Uhr)

Klagenfurter AC - Black Wings Linz (19.15 Uhr)

Villacher SV - HCB Südtirol (19.15 Uhr)

Fehervar AV19 - Vienna Capitals (19.15 Uhr)

HC Innsbruck - Vorarlberg Pioneers (19.15 Uhr)

HC Pustertal - Asiago Hockey (19.45 Uhr)

