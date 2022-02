Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Klagenfurt

Klagenfurter AC - Black Wings Linz

Klagenfurter AC Black Wings Linz Erstes Bully: 08.02. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten ab 18:15 Uhr live vom Spiel der Steinbach Black Wings beim Klagenfurter AC.

Nach der bitteren 2:5-Niederlage gegen den Meister am Sonntag sinnen die Black Wings heute Abend nach Revanche. Beim Auswärtsspiel in Klagenfurt sollen nach zwei Niederlagen in Folge nun wieder Punkte auf das Konto der Linzer. Dass das auch in Klagenfurt möglich ist, haben die Linzer am 8. Oktober des Vorjahres bewiesen, als sie mit 6:5 nach Verlängerung gewinnen konnten und so den ersten Saisonsieg feiern durften.

Personell könnte es zu einer faustdicken Überraschung kommen: Stürmer Rafael Rotter, bei dem nach einer Knie-Operation das Saisonende diagnostiziert worden war, steht möglicherweise vor einem vorzeitigem Comeback.

