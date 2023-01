Ab 18.15 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

Zwei Tage nach dem 4:3-Auswärtssieg der Linzer in Feldkirch geht es für die Linzer erneut in den Westen, nach Innsbruck. Die Tiroler haben die jüngsten drei Spiele - 2:3 in Salzburg, 5:6 gegen die Vienna Capitals und 2:3 gegen den KAC - verloren und damit die Tabellenführung an Bozen abgeben müssen. Auch Salzburg ist mittlerweile an den Tirolern vorbeigezogen. Linz wittert eine Chance. Auch wenn die pahsenweise guten Leistungen jüngst nicht über die volle Distanz eines Spiels gezeigt