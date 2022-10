Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

HC Innsbruck - Black Wings Linz

HC Innsbruck Black Wings Linz Erstes Bully: 01.10. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:15 Uhr.

Nach einer Hotelnacht in Götzis (Vorarlberg) bestreiten die Black Wings am Samstag in Feldkrich einen sogenannten Pre-Game-Skate, also eine optionale Trainingseinheit in der Vorarlberghalle. Gegen 15.30 Uhr wird sich der Mannschaftsbus in Richtung Innsbruck in Bewegung setzen.

"Wir haben dumme Schönheitsfehler begangen. Und die müssen wir abstellen", resümierte der Starting-Goalie der Black Wings, Thomas Höneckl, am Freitagabend nach der Partie. Auch Trainer Philipp Lukas bestätigte, dass sich sein Team in Vorarlberg das Leben selbst schwer gemacht hat. Höneckl wird wohl aufgrund einer Serie von zwei Auswärtssiegen in Folge auch heute das Vertrauen der Trainer bekommen. "Ich denke, dass es möglich sein sollte, zwei Spiele hintereinander zu spielen", sagt der Torhüter.

