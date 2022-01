Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Dornbirn

Dornbirn Bulldogs - Black Wings Linz

Dornbirner EC Black Wings Linz Erstes Bully: 01.02. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten ab 18:15 Uhr live vom Spiel der Steinbach Black Wings bei den Dornbirn Bulldogs.

Bereits zum zweiten Mal binnen elf Tagen kommt es heute zum Aufeinandertreffen der beiden Nachzügler in der Tabelle - den Black Wings und den Bulldogs - im Dornbirner Messestadion. Das Spiel vor elf Tagen konnten die Black Wings nach 0:2-Rückstand durch ein gelungenes Finish und einen gut aufgelegten Colin Smith mit 3:2 nach Penalty-Shootout für sich entscheiden. Die Vorzeichen haben sich seitdem kaum verändert:

Die Black Wings haben seither nicht mehr gepunktet, Dornbirn konnte immerhin drei Siege aus vier Spielen einfahren, liegt in der Tabelle aber noch immer weit abgeschlagen hinter Platz zehn. Im heutigen Spiel sind die Bulldogs nach ihren Siegen über Graz, Klagenfurt und Salzburg aber doch Favorit.

Die Black Wings, die seit dem jüngsten Aufeinandertreffen vier Niederlagen am Stück hinnehmen mussten, liegen bei einem Punkteschnitt von 0,795, maximal wäre noch ein Schnitt von 1,245 möglich. Und das reicht wohl selbst im glücklichsten aller Fälle nicht mehr für eine Pre-Playoff-Teilnahme.

Eine besondere Partie steht Emilio Romig bevor: Der gebürtige Wiener hat zwei Saisonen in Dornbirn gespielt und die Stadt kennen und lieben gelernt. Im Eisbrecher-Podcast haben wir ihn dazu befragt - und wie wohl er sich in Linz fühlt. Was ihm in Linz noch fehlt, um sich daheim zu fühlen und worin der größte Unterschied zwischen Linz und Dornbirn liegt, hören Sie hier:

Die Black Wings treten heute wieder dezimiert an. Neben den abgewanderten Maxim Lamarche und Colin Smith sowie dem Olympia-Starter Andris Dzerins und den beiden Verletzten Rafael Rotter und Julian Pusnik steht ein Einsatz von Will Pelletier noch auf der Kippe. Gestern hat er sich nach einer allergischen Reaktion einem Test bei einem Facharzt unterzogen. Über einen Einsatz wird erst kurzfristig entschieden.

Welche Chancen der aktuell eher dünne Kader und die etwas trostlose sportliche Situation der Black Wings bietet, lesen Sie im Overtime-Blog:

Die weiteren Partien der heutigen Runde: