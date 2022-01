Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Dornbirn

Dornbirn Bulldogs - Black Wings Linz

Dornbirner EC Black Wings Linz Erstes Bully: 21.01. - 19:15

Wir berichten ab 18:15 Uhr live vom Spiel der Steinbach Black Wings bei den Dornbirn Bulldogs.

Die Steinbach Black Wings haben ein Auswärts-Doppel vor der Brust. Ehe morgen das Gastspiel beim HCB Südtirol ansteht, kommt es heute ab 19:15 Uhr zum Duell mit den Dornbirn Bulldogs. Die Vorarlberger stehen in der Tabelle am vorletzten Platz und liegen in Schlagdistanz der Black Wings. Das erste Saisonduell am 19. Dezember 2021 endete in Linz mit einer 4:5-Niederlage nach Verlängerung. Linz war aber bis eine Sekunde vor Schluss mit 4:3 in Front gelegen. Dornbirn rettete sich in die Verlängerung und entführte zwei Punkte aus Linz.

„Wir wissen, dass wir Dornbirn auf jeden Fall schlagen können. Es wird darauf ankommen, schnörkellos in Richtung Tor zu spielen und dem Gegner wenig Platz zu lassen", sagte Stürmer Will Pelletier vor der Partie im Ländle.

Steel Wings kassieren 3:11-Schlappe in Jesenice

Die Steel Wings mussten sich gestern Tabellenführer Jesenice auswärts mit 3:11 geschlagen geben. Die jungen Linzer gingen durch Patrick Sollinger mit 1:0 in Führung (10.), Jesenice glich aber noch im ersten Drittel aus (14.). Selbst im zweiten Drittel hielten die Gäste die Partie nach weiteren Rückschlägen - Jesenice zog auf 4:1 davon (28./pp ,28., 29.) - aber durch Treffer von Adam Fedor (31.) und Benjamin Mosaad (35.) weiter offen. Mit dem slowenischen Treffer zum 5:3 (36.) war der Bann aber gebrochen. Die Steel Wings mussten im dritten Drittel weitere sechs Gegentreffer hinnehmen und verloren gegen den Tabellenführer letztlich viel zu deutlich.

