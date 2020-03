Ab 18:15 Uhr live: Black Wings empfangen in Spiel 2 Klagenfurt

Black Wings Linz - Klagenfurter AC

Es ist immer eine Sache, in einer Serie in Führung zu gehen. Eine andere ist, diese Führung, vor allem wenn es ein Break ist, zu bestätigen. Genau vor dieser Aufgabe stehen die Black Wings heute. Die Spieler sprachen nach dem Auswärtssieg in Klagenfurt zwar davon, dass der Druck auf beide Teams ausgeglichen verteilt sei, aber Klagenfurt kann mit einem Auswärtssieg die Serie wieder ausgleichen und hat in Linz eigentlich noch nichts zu verlieren. Ein zweiter Sieg heute wäre schon die halbe Miete im Viertelfinale.

Es braucht heute eine ähnlich gute Defensivleistung wie am Mittwoch. Es braucht eine ähnlich gute Chancenauswertung (in Klagenfurt gingen 30 Prozent der Linzer Schüsse ins Tor). Und es braucht dieselbe Leidenschaft, die die Black Wings zu diesem Auswärtssieg beflügelt hat. Vielleicht auch noch eine Portion Glück.

Special Teams entscheidend

Spielentscheidend waren in Klagenfurt die Special Teams der Black Wings. Zwei der sechs Treffer fielen in nummerischer Überlegenheit. In Unterzahl kassierten die Linzer in acht Gelegenheiten nicht nur keinen Gegentreffer, sondern erzielten auch zwei Shorthander. Zwei Linzer Treffer fielen im 5-gegen-5. Der KAC erzielte alle drei Treffer im 5-gegen-5.

Die Klagenfurter wissen aber, dass sie die Linzer mit individuellen Fehlern am Mittwoch zu Chancen kommen haben lassen. Das wollen Martin Schumnig (im Interview) und Co heute aber abstellen. Noch unklar ist, mit welchem Torhüter die Rotjacken beginnen werden.

QF2: Martin Schumnig KAC-Verteidiger Martin Schumnig vor dem zweiten Playoff-Viertelfinale gegen die Black Wings.

QF1: Tom Rowe Black-Wings-Trainer Tom Rowe nach Spiel 1 im Viertelfinale.

QF1: Marco Brucker Black-Wings-Stürmer Marco Brucker nach Spiel 1 im Viertelfinale

