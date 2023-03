Ab 18.15 Uhr live: Black Wings empfangen Bozen im zweiten Viertelfinalspiel

Black Wings Linz - HCB Südtirol

Black Wings Linz HCB Südtirol Erstes Bully: 10.03. - 19:15

Wir berichten live ab 18:15 Uhr aus der Linz-AG-Eisarena.

Endlich wieder Playoffs in Linz! Zum ersten Mal seit 6. März 2020 findet heute in der Linz-AG-Eisarena wieder ein Spiel einer Viertelfinalserie statt. Das Omen ist nicht das schlechteste: Vor drei Jahren gewannen die Black Wings durch einen Overtime-Treffer von Stefan Gaffal mit 4:3.

Im Video: Philipp Lukas nach dem 0:2 in Bozen

Das heutige Duell steht unter anderen Vorzeichen: Mit dem HCB Südtirol kommt der Tabellenführer des Grunddurchgangs in die Linzer Eishalle. Im Gepäck haben die Bozener das Selbstvertrauen aus Spiel 1 (2:0 in Bozen) sowie acht Auswärtserfolgen in Serie. Auch hier in Linz endeten drei der jüngsten vier Partien mit einem Sieg der Füchse.

Im Video: Stefan Gaffal vor Spiel 2 in Linz

Von Spiel 1 in Bozen können die Linzer mitnehmen, dass sie - statistisch und optisch - in zwei der drei Drittel überlegen waren. Nur den Start haben die Linzer verschlafen. Man habe "zu viel Respekt gezeigt", sagten mehrere Spieler nach der Partie unisono. Inwiefern Bozen im zweiten Abschnitt etwas zurückgeschalten hat, werden erst die nächsten Spiele dieser Serie zeigen.

Aber selbst die sonst sehr selbstkritischen Anhänger und Funktionäre in Bozen waren vom Spiel der Füchse angetan. Bozen-Präsident Dieter Knoll: "Das war ein sehr gutes Spiel. Von uns, aber auch von Linz." Manager Markus Meraner schlug in dieselbe Kerbe. Und: "Es ist super zu sehen, dass es in Linz nach zwei verlorenen Jahren wieder bergauf geht."

Ebenfalls kurz über die Playoff-Serie gegen Bozen gesprochen haben wir mit Ex-Black-Wings-Stürmer und -Manager Christian Perthaler, der anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des ersten Linzer Meistertitels eine Stunde lang mit uns gesprochen hat.

OÖN-Blogger Gerd Kragl hat seine Gedanken zur Viertelfinalserie in seinem neuen Blog-Beitrag in "Der steinige Weg zurück" verfasst:

