Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Wien

"Aufgepasst auf den 61er!" - wenn heute 40 Minuten vor dem Spiel die Spieler zum Aufwärmen auf die Eisfläche gehen, wird eine neue Nummer dabei sein, die noch nicht allen geläufig sein wird. Juraj Valach, der Ende August im Testspiel gegen den KHL-Klub Chabarowsk das bis heute letzte Mal für die Black Wings aufgelaufen ist, wird heute sein Comeback feiern. Der 2,02 Meter große Verteidiger wird alleine durch seine Körpergröße auffallen. Noch länger dauern werden die Pausen für Dan DaSilva und Julian Pusnik.

So hat sich Juraj Valach im Sommer vorgestellt:

Auf der Gegenseite läuft es heuer aber auch bei den Vienna Capitals nicht ganz friktionsfrei. Erst wanderten viele Junge, wie etwa Emilio Romig, Benjamin Nissner oder Peter Schneider aus der Haupstadt ab. Kritik am am Verein wurde laut. Auch der Verletzungsteufel plagt die Wiener aktuell. Patrick Peter zog sich am Sonntag einen Kreuzbandriss zu und wird für den Rest der Saison zusehen müssen. Auch Rafael Rotter fehlt nach Knöchelbruch noch bis Weihnachten.

