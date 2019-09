Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Salzburg

Red Bull Salzburg - Black Wings Linz

Red Bull Salzburg Black Wings Linz Erstes Bully: 20.09. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:30 Uhr aus der Eisarena Salzburg.

Die Black Wings dürfen heute auf eine Hundertschaft an Fans hoffen, wenn es im Salzburger Volksgarten gegen die Roten Bullen geht. Es wird sich wohl fast wie ein Heimspiel anfühlen - oder -hören. Darum herum wird wohl realistischerweise wenig für die Linzer sprechen. Die Stahlstädter kommen mit einer 0:1-Auswärtsniederlage in Fehervar in die Mozartstadt, haben folgerichtig noch keinen Saisontreffer erzielen können und keine Punkte am Konto. Salzburg hingegen tritt mit breiter Brust erstmals vor eigenem Publikum an - 5:1 siegten die Eisbullen zum Auftakt in Bozen, 5:0 zuletzt in Dornbirn.

Aber genau das macht die Linzer so gefährlich. Denn die Leistung in Ungarn war gut, die Effizienz ließ aber zu wünschen übrig. Der Weg zum Auswärtssieg oder einem Punktegewinn in Salzburg führt über Tore, die es brauchen wird. Und - das darf man auch nicht außer Acht lassen - Salzburg feierte diese beiden Erfolge gegen Teams, die sich nicht unbedingt in Frühform befinden. Bozen ging beispielsweise in Runde zwei mit 2:7 in Villach unter.

Den Linzern fehlt heute neben dem Langzeitverletzten Juraj Valach auch Andreas Kristler. Für Alexander Cijan wird es hingegen gleich im zweiten Spiel ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub geben. Fünf Jahre lang spielte der 25-Jährige im Dress der Eisbullen.

