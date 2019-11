Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

HC Innsbruck - Black Wings Linz

HC Innsbruck Black Wings Linz Erstes Bully: 29.11. - 19:15

Alle



Live-Kommentar



Erst vor zwei Wochen gastierten die Liwest Black Wings erstmals in dieser Saison bei den Innsbrucker Haien in der TWK-Arena. Ein 4:3-Auswärtssieg mit gütiger Mithilfe von Neo-Goalie Scott Darling blieben von damals in Erinnerung. In der Tabelle stehen die Linzer auf Rang sechs, auf Rang zwei fehlen den Black Wings allerdings nur zwei Punkte. Die lassen sich beispielsweise im direkten Duell am Sonntag gegen Bozen aufholen.

Davor warten allerdings die Innsbrucker Haie, die erst am Dienstagabend eine empfindliche 2:7-Heimniederlage gegen Fehervar AV 19 einstecken mussten. Dabei spielten die Innsbrucker mit nur fünf Legionären. Neben Scott Darling und Verteidiger Michael Boivin wurden die Stürmer Joel Broda, Jesper Thornberg und Jan Lattner aufgeboten. Innsbruck kassierte vier Tore innerhalb von nur zwei Minuten des Mittelabschnitts. Caleb Herbert, Sacha Guimond und Miha Zajc sollen heute bei den Gastgebern zurückkehren, dafür sind Thornberg, Ondrej Sedivy und John Lammers wohl nicht rechtzeitig fit geworden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.