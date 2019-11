Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

HC Innsbruck - Black Wings Linz

HC Innsbruck Black Wings Linz Erstes Bully: 15.11. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:30 Uhr aus der TWK-Arena in Innsbruck.

Zuletzt verstärkten die Tiroler ihre Defensive. Mit Scott Darling, einem Torhüter, der sich in der Saison 2014/15 mit den Chicago Blackhawks in der NHL zum Stanley-Cup-Champion gekrönt hat, sollen weniger Gegentore passieren. Der US-Amerikaner könnte eine der Schlüsselfiguren im heutigen Spiel sein, weil Linz zuletzt sehr ineffizient mit den eigenen Torchancen umgegangen ist. Bei der 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Znojmo am Dienstag kam auch noch Pech dazu. Kann man Glück trainieren? - „Wir trainieren mit einer sehr hohen Intensität. Ich habe hier mehr ausgeschlagene Zähne nach dem Training gesehen, als irgendwo sonst in meiner Laufbahn. Die Jungs werden immer besser. Und mit harter Arbeit werden wir das Glück irgendwann erzwingen“, sagt Black-Wings-Coach Tom Rowe.

Für Top-Center Mark McNeill kommt das Auswärtsspiel in Innsbruck noch etwas zu früh. "Wären wir gerade im Playoff, würde er wohl spielen. Sind wir aber nicht - und deshalb möchten wir, dass die Verletzung ordentlich verheilt.", sagte Trainer Tom Rowe gestern vor dem Training. Ein Comeback kann aber möglicherweise bereits am Dienstag daheim gegen Villach verwirklicht werden. Ebenfalls verletzt fallen Gerd Kragl (Hand) und Julian Pusnik (Unterkörper) aus. Bei beiden wird es aus derzeitiger Sicht noch etwas dauern, bis sie zurückkehren können.

Mit einem Sieg könnten die Black Wings sogar bis auf Rang drei Vorstoßen - oder zumindest Punktegeleichheit schaffen. Drei Zähler beträgt der Rückstand auf Meister Klagenfurt, den HCB Südtirol und die Graz 99ers. Letztere sind heute spielfrei und könnten auf alle Fälle überholt werden.

