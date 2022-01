Ab 17:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Znojmo

HC Orli Znojmo - Black Wings Linz

HC Orli Znojmo Black Wings Linz Erstes Bully: 14.01. - 18:30

Live-Kommentar

Wir berichten ab 17:30 Uhr vom Spiel der Steinbach Black Wings beim HC Orli Znojmo.

Für die Steinbach Black Wings geht es mit zwwölf Tagen Verspätung doch endlich los: Die Linzer starten auswärts in Znojmo in das neue Kalenderjahr. Es wird die erste Partie für die Mannschaft von Trainer Raimo Summanen seit 28. Dezember sein. Nach mehreren positiven Corona-Tests zum Jahresbeginn mussten die Oberösterreicher vier Spiele verschieben.

Neuer Verteidiger für die Black Wings

Mit Martin Stajnoch steht den Linzern ein neuer Verteidiger zur Verfügung. Der Slowake kam am Montag aus der slowakischen Liga von Slovan Bratislava an die Untere Donaulände. Für ihn muss allerdings ein anderer Spieler im Kader der Black Wings abgemeldet werden, weil das Punktekonto sonst überzogen werden würde. Wer das sein könnte, lesen Sie in folgendem Kommentar:

Nach dem heutigen Spiel in Znojmo geht es gleich morgen Abend (17:30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den HC Innsbruck weiter.

