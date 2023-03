Ab 17 Uhr live: Black Wings gastieren im dritten Viertelfinalspiel in Bozen

HCB Südtirol - Black Wings Linz

HCB Südtirol Black Wings Linz Erstes Bully: 12.03. - 18:00

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 17 Uhr aus der Sparkasse-Arena in Bozen.

Richtig gefeiert haben die Black Wings den Serien-Ausgleich nicht. Denn bereits gestern um 12.45 Uhr setzte Busfahrer Robert Rammerstorfer das 19-Tonnen-Ungetüm namens Spielerbus in Bewegung in Richtung Bozen.

Nicht mit eingestiegen sind bei den Black Wings Michael Haga und Daine Todd. Die Linzer müssen also heute in Bozen nicht nur auf den Verteidiger, sondern auch auf den Erstlinien-Center verzichten. Am Freitag hat Julian Pusnik die Position von Haga interimistisch übernommen. Heute werden entweder Brodi Stuart oder Marco Brucker auf der Top-Center-Position erwartet.

Matchwinner Emilio Romig im Interview nach Spiel 2:

Haga wird den Linzern fehlen - auch wenn er zuletzt am Scoreboard eher selten aufschien. Die Arbeit, die er verrichtet hat und die Räume, die er durch sein Tempo für Lebler und Gaffal freigespielt hat - man darf den Ausfall Hagas nicht zu klein machen. Aber auch nicht zu groß. Denn die Black Wings haben am Freitag mit allen vier Linien dagegengehalten. Das wird es auch heute brauchen.

Headcoach Philipp Lukas resümiert das Spiel 2:

Doch auch im Lager der Füchse gibt es Sorgen. Denn die 1:2-Niederlage in Linz war nicht einkalkuliert. Das merkte man vor allem zu Beginn des dritten Abschnitts am Freitag, an dem die Bozener überharte Checks fuhren. Man hätte sich die Linzer - und das nach den gezeigten Leistungen im letzten Drittel des Grunddurchgangs völlig zurecht - als deutlich einfacher zu bespielenden Gegner erwartet. Aber Linz wehrt sich. Wohl auch heute.

Das Spiel vom Freitag noch einmal in Bildern:

Bildergalerie: Black Wings feierten 2:1-Heimsieg gegen Bozen (Foto: BWL/Reinhard Eisenbauer) Bild 1/18 Galerie ansehen

Als Zeitvertreib bis zum Anpfiff dürfen wir die aktuellste Episode des Eisbrecher-Podcasts empfehlen. Christian Perthaler hat mit uns über die erste Linzer Meistersaison (2002/2003) gesprochen:

Ebenfalls empfehlenswert: Der Comeback-Blog von Gerd Kragl

Mehr zum Thema Der steinige Weg zurück Comeback-Blog #12: It’s play-off time! Nach drei Jahren ist es endlich wieder so weit. In Linz wird Playoff-Hockey gespielt und das hoch verdient. Comeback-Blog #12: It’s play-off time!

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

