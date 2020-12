Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Wien

Vienna Capitals - Black Wings 1992

Vienna Capitals Black Wings 1992 Erstes Bully: 26.12. - 17:30

Hat das Christkind die Trendwende gebracht?

Am Vormittag des 24. Dezember haben die Black Wings bekannt gegeben, mit Dan Ceman einen neuen Trainer gefunden zu haben. Der Kanadier startete mit dem Villacher SV in die Saison und wurde Anfang Dezember, unmittelbar vor der Partie gegen die Black Wings entlassen und einige Tage später von Rob Daum ersetzt. Und das, obwohl sich die Kärntner sportlich gerade auf dem Weg der Besserung befanden. NHL-Crack und VSV-Kurzzeit-Leihgabe Michael Raffl hat Ceman in einem Interview vorgeworfen, er hätte die Mannschaft in mehrere Gruppen gespalten.

Aktuell soll es in der Kabine der Black Wings keine Differenzen zwischen den Spielern geben. Allerdings bringen negative Ergebnisse und eine womöglich finanziell angespannte Situation immer Konfliktpotenzial. Ob Ceman hierbei der Richtige ist, wird sich weisen.

Die Linzer haben vor dem Weihnachtsfest fünf Spiele in Serie verloren. Es war die dritte Niederlagenserie in dieser Saison. Aber: Die Black Wings konnten das sechste Spiel stets für sich entscheiden. Und einmal hat man die Capitals in dieser Saison ja auch schon geschlagen. Gelingt heute der zweite Streich im dritten Spiel? Oder folgt die zweite Auswärtsniederlage in Wien in dieser Saison?

Weihnachts-Spezial mit Lukas-Brüdern

Sie haben noch fünf Stunden Zeit bis zum Spiel? Dann hätten wir etwas für Sie: Kollege Martin Pfanner, Puls24-Moderator und Podcaster für Hockey O'Clock, hat die beiden Eishockeylegenden Philipp und Robert Lukas interviewt. Die ersten beiden Teile der insgesamt knapp 15-stündigen und sechsteiligen Podcast-Serie gingen gestern online:

Philipp Lukas:

Robert Lukas:

