Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Szekesfehervar

Neun Siege aus den jüngsten zehn Spielen. In der Tabelle gleichauf mit Tabellenführer HCB Südtirol. Auch wenn Fehervar AV19 zuletzt eine 1:4-Heimniederlage gegen die Vienna Capitals einstecken musste, sind die Ungarn heute haushoher Favorit gegen die Black Wings 1992. Vor allem auswärts wird das vierte Spiel unter Trainer Dan Ceman für die Linzer eine Belastungsprobe. In dieser Saison gingen bis dato alle drei Duelle an die Ungarn (1:3, 1:4, 0:2 aus Linzer Sicht).

Naujahr bringt Offensivspektakel

Das erste Spiel im neuen Jahr war zuletzt stets etwas Besonderes. Blickt man auf die Duelle am 1. Jänner der vergangenen fünf Jahre, betrug der Torschnitt pro Spiel 9,8. Viermal hieß der Gegner Znaim, einmal Wien.

2016: Znaim (h), 4:5 n.P.

2017: Znaim (h), 7:2

2018: Wien (h), 5:4 n.O.

2019: Znaim (a), 8:5

2020: Znaim (a), 2:7

Gut möglich, dass die beste Offensive der Liga (Fehervar, 98 Tore) heute den einen oder anderen Treffer erzielt. Tendenziell agieren die Linzer unter Dan Ceman aber defensiv etwas gefestigter. Die Black Wings stellen bis dato übrigens die schlechteste Offensive der Liga (49 Tore). Die heutigen Gastgeber waren also doppelt so erfolgreich, aber defensiv fast gleich anfällig (Fehervar: 85 Gegentreffer, Linz: 87 Gegentreffer).

Saisonaus für Andreas Kristler

Schon länger wurde es befürchtet, gestern wurde es offiziell: Die Saison ist für Andreas Kristler nach einer Oberkörperverletzung beendet. "Natürlich ist es in der momentanen Situation sehr schwierig für mich, meinem Team nicht helfen zu können. Ich werde alles dafür tun, um so schnell wie möglich wieder am Eis zu stehen", sagt der Stürmer. Aktuell läuft laut Manager Gregor Baumgartner die Suche nach einem Ersatzmann: "Wir haben den einen oder anderen Kandidaten im Auge."

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at