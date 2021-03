Hochspannung in der letzten Runde der Qualifikationsrunde! Die Black Wings kämpfen im Fernduell mit dem Villacher SV um die letzte Chance auf einen Aufstieg ins Playoff-Viertelfinale. Dabei muss einerseits ein Auswärtssieg in Graz her, andererseits muss Villach in Dornbirn verlieren. Linz muss am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde zwei Zähler aufholen. Bei Punktegleichheit würde das Resultat nach dem Grunddurchgang entscheiden - und da lagen die Villacher bekanntlich vor den Linzern. Es