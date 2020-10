Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Fehervar

Fehervar AV19 - Black Wings 1992

Fehervar AV19 Black Wings 1992 Erstes Bully: 11.10. - 17:30

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten ab 16:30 Uhr live vom Spiel.

Der Druck auf die Steinbach Black Wings 1992 wird größer. Nach der dritten Niederlage in Folge gerät der gute Saisonstart mit zwei Siegen in Klagenfurt und gegen Graz langsam aber sicher in Vergessenheit. Und das, obwohl die Leistung gegen Salzburg keine schlechte war und man sich über weite Strecken der Partie auf Augenhöhe begegnet ist. Der Blick auf die Tabelle ernüchtert aber trotzdem: Die Linzer liegen mit sechs Punkten auf Platz sieben, gewinnen die Verfolger ihre Spiele, wäre man punktegleich mit dem vorvorletzten Platz.

Die Black Wings wollen sich nach oben orientieren, zumal nun endlich wirtschaftlicher Rückenwind in Form eines Hauptsponsors vorhanden ist. Dazu braucht es heute Zähler in Fehervar. Der Rückstand auf die vorderen Tabellenplätze ist aufgrund der Ausgeglichenheit der Liga (mit Ausnahme von Bozen und Salzburg, die bis dato makellos geblieben sind) ebenso gering wie der Vorsprung auf die Nachzügler. Mit einem Sieg könnte der Sprung in die Top-5 wieder gelingen.

Die heutigen Partien:

Red Bull Salzburg - Klagenfurter AC (16:30 Uhr)

HC Innsbruck - Vienna Capitals (17:30 Uhr)

Villacher SV - Graz 99ers (17:30 Uhr)

Fehervar AV19 - Black Wings 1992 (17:30 Uhr)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at