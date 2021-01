Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Dornbirn

Dornbirn Bulldogs - Black Wings 1992

Dornbirner EC Black Wings 1992 Erstes Bully: 10.01. - 17:30

Top-5 außer Reichweite

Durch die Niederlage gegen den KAC und den gleichzeitigen Sieg von Red Bull Salzburg gegen Bratislava am Freitag, haben sich die Pick-Round-Tore für die Black Wings endgültig geschlossen. In noch zehn verbleibenden Spielen können maximal 30 Punkte eingefahren werden. 18 stehen auf der Haben-Seite. Und Salzburg hat als Fünfter bereits 49.

Gegen Dornbirn haben die Black Wings alle drei Saisonduelle verloren (2:6, 3:5, 1:3). Das Spiel in Vorarlberg wird ein Charaktertest für die Mannschaft nach dem empfindlichen 0:6. Eine Reaktion ist gefragt, auch wenn man wohl erneut auf Topscorer Dragan Umicevic verzichten muss. Eine Entscheidung soll kurzfristig vor dem Spiel fallen.

Ex-Verteidiger im Anflug

Bereits gestern gaben die Black Wings die Verpflichtung eines Ex-Spielers bekannt: Mit Josh Roach kommt ein kanadischer Verteidiger, der im Vorjahr für die Black Wings in 50 Spielen 34 Scorerpunkte verzeichnen konnte und der Defensive in puncto Spieleröffnung sicher neue Möglichkeiten geben kann. Die Frage ist, wie fit Roach tatsächlich ist, schließlich hatte der 28-Jährige im Frühling aus privaten Gründen sein Karriereende ausgesprochen. Er stand aber in der neuen Saison aber bereits viermal für die Drake Canucks in der Long-Lake-Hockey-League auf dem Eis und war mit vier Toren und fünf Vorlagen drittbester Torschütze seines Teams.

