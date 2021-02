Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Bratislava

Bratislava Capitals - Black Wings 1992

Bratislava Capitals Black Wings 1992 Erstes Bully: 28.02. - 17:30

Kickert verlässt die Black Wings

Ausgerechnet vor den vier entscheidenden Spielen in der Qualification Round ist den Black Wings der nominelle Einser-Goalie David Kickert abhanden gekommen. Er wird in die DEL zu den Ausgburger Panthern wechseln. Aktuell belegen die Bayern Rang vier in der Division Süd. Spätestens am Montag wird Kickert Linz für diese Saison verlassen.

Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.

Playoff-Platz heute möglich

Für die Black Wings ist heute in Bratislava bei günstigem Spielverlauf der Parallelpartien der Sprung auf einen Playoff-Platz möglich. Dazu braucht es neben drei Auswärtspunkten gegen die Slowaken eine Niederlage des VSV daheim gegen Innsbruck und eine Niederlage von Graz in Dornbirn. Das jüngste Aufeinandertreffen mit den Captials entscheiden die Linzer übrigens in Linz mit 4:0 für sich. Auch der Comeback-Sieg gegen Innsbruck am Freitag sollte entsprechend Selbstvertrauen gegeben haben.

Die weiteren Spiele des heutigen Abends

Qualification Round:

Dornbirn Bulldogs - Graz 99ers, 17.30 Uhr

Villacher SV - HC Innsbruck, 17:30 Uhr

Pick Round:

Red Bull Salzburg - HCB Südtirol, 16 Uhr

Vienna Capitals - Fehervar AV19, 16 Uhr

Der weitere Spielplan der Black Wings

