Ab 16:45 Uhr live: Black Wings empfangen Innsbruck

Black Wings 1992 HC Innsbruck Erstes Bully: 29.11. - 17:30

Wir berichten live ab 16:45 Uhr.

Nach dem ersten freien Tag für die Spieler nach zwei Wochen am Freitag haben sich die Black Wings seit gestern auf das heutige Aufeinandertreffen mit dem Tabellen-Achten aus Innsbruck vorbereitet. Die Innsbrucker sind offensiv vor allem mit der Top-Linie brandgefährlich, aber defensiv nicht unbedingt die sattelfesteste Mannschaft der Liga.

Duell der Topscorer-Duos der Liga

Dragan Umicevic ist fleißigster Punktesammler der Liga - acht Tore und 13 Vorlagen ergeben 21 Punkte. Die Nummer zwei ist heute mit Braden Christoffer zu Gast (8/11/19). Daniel Ciampini (8/9/17) liegt auf Platz vier der Scorer-Liste, Brian Lebler auf Platz fünf (9/7/16). Es wird also ein Aufeinandertreffen der beiden Top-Offensivduos der Liga.

Black Wings mit eindrucksvoller Bilanz

Heimspiele gegen Innsbruck waren in der jüngeren Vergangenheit für die Black Wings stets ein Punktebringer. In den jüngsten 21 Pflichtspielen nahmen die Innsbrucker nur einmal drei Punkte und einmal zwei Punkte mit. 19-mal gewannen die Black Wings. Aber: Das Testspiel vor dem Saisonstart ging mit 2:3 verloren. Es gilt also aufzupassen.

Weitere Duelle am heutigen Abend

16:30 Uhr, Klagenfurter AC - Vienna Captials

17:30 Uhr, Red Bull Salzburg - Graz 99ers

18:00 Uhr, HCB Südtirol - Villacher SV

