Ab 16:30 Uhr live: Black Wings im Showdown um Viertelfinal-Einzug

Wir berichten live ab 16:30 Uhr aus der Linz-AG-Eisarena.

Do or Die in der Linz AG Eisarena: Die Steinbach Black Wings haben heute Abend die Chance, ins Playoff-Viertelfinale einzuziehen. Dafür braucht es einen Sieg gegen die Graz 99ers. Die Linzer kommen zwar mit Rückenwind vom 6:2-Auswärtssieg in Graz, wissen aber, dass es kein Spaziergang werden wird. Die Grazer haben bisher alle drei Saisonduelle in Linz für sich entscheiden können. Zuletzt am Dienstag sogar nach einer 2:0-Führung der Hausherren. Die Black Wings sind also gewarnt.

Andreas Kristler vor dem Spiel:

Es ist davon auszugehen, dass Graz mit Einser-Goalie Christian Engstrand im Tor beginnen wird. Der Schwede fehlte in der ersten Partie dieser Best-of-Three-Serie verletzungsbedingt und sprang am Freitag beim Stand von 0:4 für Nicolas Wieser ein. Es wird wieder eine sehr gute Effizienz der Linzer brauchen, um den Sprung ins Viertelfinale zu schaffen. Die Chancen sind da, zumal die Linzer in beiden Partien dieser Serie die bessere Mannschaft waren. Aber: Spätestens nach der Heimniederlage am Dienstag weiß man, dass man nicht immer das bessere Team sein muss, um zu gewinnen.

Headcoach Philipp Lukas vor dem Spiel:

Übrigens: Aufgrund der Brisanz dieser Partie haben wir uns dazu entschlossen, in dieser Woche keinen Serienteil für die 20-Jahr-Serie des Eisbrecher-Podcast aufzunehmen und die Konzentration in dieses Duell zu stecken. In der nächsten Woche folgt am Donnerstag der nächste Serienteil. Im aktuellen Serienteil war Robert Lukas zu Gast. Prädikat: Hörenswert:

