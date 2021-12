Ab 16:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Znojmo

HC Orli Znojmo - Black Wings Linz

Wir berichten ab 16:30 Uhr live vom Spiel der Steinbach Black Wings beim HC Orli Znojmo.

Die Steinbach Black Wings gastieren ab 17:30 Uhr in der Nevoga-Arena in Znojmo. Es ist das erste Saisonduell mit den Südmähren und das erste Duell seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Tschechen haben sich vor der Saison 2020/21 dazu entschlossen, die Saison auszusetzen und sind in dieser Saison wieder zurück in der bet-at-home ICE Hockey League.

Für die Südmähren, bei denen mit Hunter Fejes auch ein Ex-Linzer auf dem Eis steht, lief die Saison bis dato eher durchwachsen. Znojmo steht auf Platz zehn der Tabelle, der für einen Platz in den Pre-Playoffs berechtigen würde. Die Adler haben in dieser Saison bisher 30 Punkte in 24 Partien gesammelt, kommen als auf einen Punkteschnitt von 1,25 Zählern pro Partie. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert aber vor allem auf heimischem Eis deutlich besser ist, als auswärts: Mit einem Punkteschnitt von 2,00 pro Heimspiel liegen die Südmähren auf Platz zwei in der Heim-Tabelle. Auswärts konnte das Team von Trainer Glen Henlon allerdings bisher nur 0,5 Punkte pro Spiel einfahren - nur ein Team ist in dieser Hinsicht schlechter: Linz.

„Wir haben Znaim ganz genau analysiert und wir wissen was auf uns zukommt. Wir müssen viel und gut eislaufen und hart auf den Körper spielen“, sagt Linz-Stürmer Marco Brucker und ergänzt: „Es gilt von der ersten Sekunde hellwach zu sein und vor dem Tor die Chancen eiskalt zu verwerten.“

Für die Linzer gilt heute Ähnliches wie schon am Dienstag auswärts beim HC Pustertal: Punkteverluste in der zweiten Saisonhälfte gegen direkte Konkurrenten um die Plätze sieben bis zehn (also die Pre-Playoffs), wiegen doppelt schwer. In Bruneck wurden Nachlässigkeiten zu Beginn und zum Ende der Partie hart bestraft. Das soll heute in Znojmo nicht noch einmal passieren.

Die Black Wings haben 25 Partien absolviert, können in dieser Saison durch den Ausstieg von Bratislava auf maximal 49 Spiele kommen. Die Linzer hatten also bereits Halbzeit im Grunddurchgang.

