Ab 16:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

HC Innsbruck Black Wings Linz Erstes Bully: 27.02. - 17:30

Wir berichten ab 16.30 Uhr live vom Spiel der Steinbach Black Wings in Innsbruck.

Heute beschließen die Steinbach Black Wings die Saison 2021/22 mit einem Auswärtsspiel in Innsbruck. Daran gibt es nichts zu rütteln, das Verpassen der Playoffs war bereits seit mehreren Wochen besiegelt. Die Gewissheit über das Saisonende nach dem Grunddurchgang - das gab es in Linz schon lange nicht mehr. Selbst in der Vorsaison konnten sich die Linzer durch die Qualifikationsrunde an die Playoffs heranspielen, mussten dem VSV aber letztlich um einen Punkt den Vortritt ins Viertelfinale lassen. Die Entscheidung fiel aber erst in der letzten Runde - im Penalty-Shootout. Es war spannend bis zum Schluss. Davon kann heuer keine Rede sein. Zum vierten Mal (2005, 2006, 2021 und 2022) werden die Playoffs seit der Liga-Zusammenlegung im Jahr 2000/01 heuer ohne die Black Wings gestartet.

Aber auch der heutige Gegner hat dieselben Probleme: Innsbruck geht ebenfalls nach der heutigen Partie in den Sommerurlaub. Schuld daran ist übrigens unter anderem ein Linzer gewesen. Innsbruck hätte am Freitag einen Sieg in Salzburg gebraucht, unterlag aber 4:5. Black-Wings-Kapitän Brian Lebler erzielte in seinem ersten Spiel für die Eisbullen den Treffer zum 3:2. Retrospektiv hätte es für Innsbruck aber auch mit einem Sieg nicht gereicht, weil die Spiele der Graz 99ers (am Freitag daheim gegen Znojmo und heute daheim gegen den KAC) nach einem Corona-Cluster in der Kabine der Steirer abgesagt werden mussten. Die Haie hätten für die Pre-Playoff-Qualifikation Schützenhilfe gebraucht.

Bei den Black Wings fällt nur der langzeitverletzte Julian Pusnik fix aus. Über einen Einsatz von Verteidiger Chris Rumble wird kurzfristig entschieden.

Patrick Spannring (2.v.li.) bei der Meisterfeier am Linzer Hauptplatz Bild: VOLKER WEIHBOLD

Meisterliche Erinnerungen

Wie bereits in der Vorwoche angekündigt sind wir am Montag mit unserer Podcast-Spezialstaffel zum zweiten Linzer Meistertitel gestartet. Ex-Stürmer Patrick Spannring hat den Anfang gemacht und sich an die Zeit vor zehn Jahren erinnert - natürlich mit der einen oder anderen Anekdote und vielen Aussagen zum Schmunzeln. Am Freitag haben wir dann Teil zwei mit Fabian Scholz nachfolgen lassen.

Der Ex-Verteidiger war vor zehn Jahren unter anderem für die gute Laune in der Kabine zuständig und hat die Pucks der Playoff-Siege gesammelt und in ein eigens angeschafftes Regal gestellt. Warum der letzte Puck mit dem falschen Ergebnis beschriftet wurde und wie "Pumpgun-Ronny" die Saison und die Meisterfeiern erlebt hat, hören Sie hier:

Fast alle Plätze sind vergeben

Für den HC Innsbruck, die Dornbirn Bulldogs und die Black Wings stellt die heutige Runde den Abschluss der Saison dar - soviel steht schon einmal fest. Weil Klagenfurt, Bozen und Graz nicht mehr spielen sind auch sie bereits in den Pre-Playoffs einzementiert. Salzburg, Villach, Fehervar, Wien und Laibach stehen in den Top-6 (gleichbedeutend mit dem Einzug ins Viertelfinale) und können auch nicht mehr verdrängt werden. Die größte Unbekannte ist der sechste und siebte Platz - und der wird pikanterweise im direkten Duell ausgespielt - zwischen Znojmo und Pustertal.

Gewinnen die Tschechen, springen sie in die Top-6 und schicken die Südtiroler in die Pre-Playoffs. Gewinnen die Wölfe, wird in Bruneck Viertelfinal-Hockey gespielt und Znaim muss in die Pre-Playoffs. Bei einer Niederlage der Adler nach 60 Minuten würden die Südmähren sogar noch hinter Klagenfurt rutschen - und der Meister dürfte sich dann den Pre-Playoff-Gegner aussuchen. Ist das Spiel nach 60 Minuten nicht entschieden, muss Znaim in die Pre-Playoffs, würde aber vor Klagenfurt bleiben.

Für den VSV geht es im Fernduell mit Fehervar übrigens noch um das zweite CHL-Ticket, das über Platz zwei nach dem Grunddurchgang vergeben wird. Zwischen Wien und Laibach geht es - im direkten Duell - um Platz vier, also das Heimrecht im Viertelfinale.

Pre-Playoffs - so funktioniert's

Das Team auf Platz sieben darf sich den Gegner (Platz neun oder Platz zehn) aussuchen. Der nicht gepickte Verein muss in der ersten Runde der Best-of-Three-Serie auswärts beim Achten antreten. Der KAC hat also Heimrecht, Bozen und Graz müssen auswärts antreten. Spieltermine sind übrigens in der kommenden Woche am Mittwoch, Freitag und Sonntag.

Nachdem die beiden letzten Viertelfinalisten in den Pre-Playoffs feststehen, folgt der Viertelfinal-Pick. Salzburg darf sich als erstes Team einen Gegner (Plätze fünf bis zehn) aussuchen. Danach pickt Platz zwei, dann Platz drei und Platz vier hat immerhin noch Heimrecht, muss aber nehmen, was nicht gepickt wurde. Die erste Runde im Playoff-Viertelfinale startet am 9. März.

