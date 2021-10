Ab 16:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Innsbruck

HC Innsbruck - Black Wings Linz

HC Innsbruck Black Wings Linz Erstes Bully: 31.10. - 17:30

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 16:30 Uhr aus der TWK-Arena.

Nach der zu deutlich ausgefallenen 0:3-Niederlage beim Tabellenführer in Ljubljana gastieren die Black Wings heute beim Tabellendritten in Innsbruck. Die Ausgangslage ähnelt dabei jener vor dem Spiel am Freitag: Linz gastiert bei einem Team, das einen richtigen Lauf hat. Fünf Spiele in Serie konnten die Tiroler zuletzt gewinnen. Am Freitag sogar eindrucksvoll mit 4:1 auswärts beim Meister in Klagenfurt.

Auf der anderen Seite sind die Linzer, die nun schon seit vier Spielen einem vollen Erfolg hinterherlaufen. „Das Ergebnis in Slowenien ist deutlicher ausgefallen als das Spiel war. Wir haben 40 Minuten lang ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. Im letzten Drittel haben dann die Special-Teams den Unterschied ausgemacht, da waren wir einfach nicht gut genug“, blickt Head-Coach Dan Ceman auf den Freitagabend in Laibach zurück und ergänzt: „Das muss im Spiel gegen Innsbruck deutlich besser werden.“

In dieser Saison gab es bereits ein Spiel zwischen diesen beiden Teams. Beim 1:2 nach Verlängerung in Linz konnten die Oberösterreicher als besseres Team zumindest einen Punkt mitnehmen. Verteidiger Gerd Kragl erinnert sich: "Das war ein Duell auf Augenhöhe, welches wir nur aufgrund der mangelnden Chancenauswertung verloren haben. Wir müssen vorm Tor unbedingt effizienter werden und in der Defensive entschlossener agieren, dann können wir etwas aus Tirol mitnehmen."

Währenddessen wird unter den Fans Kritik an Trainer Dan Ceman laut. Der bekam nach den beiden bitteren Niederlagen in der Vorwoche von Manager Gregor Baumgartner am Mittwoch das Vertrauen ausgesprochen. Warum das so auch okay ist, lesen Sie in unserem Analyse-Artikel:

Hören Sie außerdem die aktuellste Folge des Eisbrecher-Podcasts, in dem Rafael Rotter über seine 13 Jahre bei den Vienna Capitals, die Auswärtsspiele in Linz, einen Faustkampf mit seinem aktuellen Trainer und viel Privates spricht.

Weitere Eisbrecher-Podcasts hören Sie unter nachrichten.at/podcasts.

Die Partien der heutigen 14. Runde: