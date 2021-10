Ab 16.30 Uhr live: Black Wings gastieren in Graz

Graz 99ers - Black Wings Linz

Graz 99ers Black Wings Linz Erstes Bully: 03.10. - 17:30

Wir berichten live ab 16:30 Uhr aus dem Merkur-Eisstadion.

Sportlich läuft's noch nicht rund. Das trifft auf beide Kontrahenten am heutigen Abend zu. Bei den Black Wings ließ sich am Freitag aber beim Punktgewinn gegen Bozen ein leichter Aufwärtstrend feststellen. Die Mannschaft hat dem Titel-Mitfavoriten einen guten Kampf geliefert, ging dreimal in Führung, musste aber dreimal den Ausgleich hinnehmen - und in der Verlängerung den entscheidenden Gegentreffer.

Die Graz 99ers haben in Znaim gespielt und sich bis zur 22. Minute eine 2:0-Führung herausgeschossen. Svoboda und Luciani glichen aus, Zalewski konnte für die Grazer gegen Ende des Mittelabschnitts in Überzahl noch einmal vorlegen. Und dann folgte einer der bittersten Abende der jüngeren Vergangenheit: Im Schlussdrittel drehten die Tschechen die Partie mit sieben Treffern am Stück. Trainer Jens Gustafsson verlor im Interview danach bei der Frage, was im Schlussabschnitt falsch gelaufen war, die Fassung: "Alles ist falsch gelaufen. Wir waren richtig scheiße, das ist peinlich."

Beide Teams könnten also einen Sieg gut brauchen - auch in der Tabelle: Die Black Wings bilden mit zwei Punkten aus fünf Spielen das Liga-Schlusslicht, die Steirer sind nur drei Punkte davor Zwölfter.

