Für die Black Wings war es am Freitag der befürchtet harte Start in die bet-at-home ICE Hockey League. Gegen einen der Titelaspiranten, Red Bull Salzburg, ging man vor eigenem Publikum mit 0:4 unter. Zeit zum Nachdenken bleibt aber nicht, denn das heutige Duell in Villach gegen den VSV erfordert allerhöchste Konzentration. Ähnlich wie den Black Wings ist es am Freitag auch dem VSV ergangen: Die Adler kamen in Ungarn bei Fehervar AV19 mit 1:5 unter die Räder. "Es war kein gutes Spiel von uns,