Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Salzburg

Mit Torhüter Nummer drei und einem Jung-Goalie als Backup treten die Black Wings heute die Auswärtsfahrt nach Salzburg an. Nach dem Ausfall von David Kickert und der verletzungsbedingten Auswechslung von Backup-Goalie Paul Mocher am Freitag (Verdacht auf Gehirnerschütterung) pfeifen die Black Wings auf der Torhüterposition sprichwörtlich aus dem letzten Loch. Thomas Stroj wird heute das Tor der Linzer hüten, als Ersatzgoalie ist der erst 17-jähriger Leon Sommer vorgesehen.

Auch in der Offensive dürfte mit Marek Kalus ein verlässlicher Torschütze (am Freitag ein Tor und ein Assist) fehlen. Eine endgültige Entscheidung, ob der Tscheche spielen kann oder nicht, fällt erst vor der Abfahrt. Mit Mark McNeill und Julian Pusnik sowie Matt Finn fehlen ohnehin drei Spieler - sie sollen allerdings bereits an ihren Comebacks arbeiten, bis Weihnachten sollte sich der Kader der Linzer wieder füllen.

Nichtsdestotrotz stehen die Linzer heute dem Tabellenführer aus Salzburg gegenüber. Die Roten Bullen haben eine ausbaufähige Heimbilanz - nur fünf der elf Spiele konnten gewonnen werden, nur zwei nach 60 Minuten. Zuletzt zog der KAC mit den Salzburgern punktegleich, weil man im direkten Duell einen 2:0-Sieg feiern konnte. Die Black Wings konnten ihre jüngsten vier Spiel jeweils für sich entscheiden.

