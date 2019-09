Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Klagenfurt

Klagenfurter AC - Black Wings Linz

Klagenfurter AC Black Wings Linz Erstes Bully: 29.09. - 17:30

Alle



Live-Kommentar



Die Black Wings treten heute um 11 Uhr die Reise nach Kärnten an. Die Oberösterreicher sind heute zu Gast beim Meister aus Klagenfurt und müssen dabei auf Juraj Valach, Andreas Kristler und Daniel Woger verzichten.

Haudum freut sich auf das Wiedersehen

Ausgerechnet ein Linzer spielt seit seinem Verletzungs-Comeback bei den Rotjacken groß auf: Lukas Haudum erzielte in zwei EBEL-Partien nach einer Oberkörperverletzung in den jüngsten zwei KAC-Spielen ein Tor und einen Assist. Der 22-Jährige wechselte im Sommer nach Klagenfurt, weil er vom Angebot der Black Wings enttäuscht war.

Eine kleine Rückblende: Haudum absolvierte sämtliche Jugendmannschaften der Black Wings, spielte einmal am 26. Jänner 2014 sein erstes und einziges EBEL-Match im Dress der Black Wings. Dann wechselte er nach Schweden und geriet zwischenzeitlich sogar ins Visier von NHL-Scouts. Umso überraschender unterschrieb Haudum in der Vorsaison einen Vertrag bei den Black Wings, machte aber von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und ging abermals nach Schweden. Das Angebot der Linzer im Sommer 2019 beinhaltete keine solche Klausel und lag finanziell deutlich unter jenem des Vorjahres. Haudum vermisste dabei eine Wertschätzung des Klubs und entschied sich für das deutlich besser Angebot des Meisters.

Nun kommt es zum ersten Aufeinandertreffen seither, Haudum hegt aber keinen Groll gegen die Linzer, wie er im Interview klarstellt. Erst gar kein Angebot aus Linz erhielt Andrew Kozek in seinem zweiten Jahr nach dem Abgang aus Linz. Deshalb unterschrieb er einen Kurzzeit-Vertrag bei den Rotjacken - und zahlte das Vertrauen in Tore zurück. Im Vorjahr wurde der Ex-Linzer mit dem KAC Meister. An seine Zeit in Linz erinnert er sich laut einem Interview in der Vorsaison aber gerne zurück.

Auftritt in der Heimat

Auch für einige Spieler der Black Wings ist das Duell mit den Rotjacken ein emotionales. Beispielsweise für Julian Pusnik, dessen Vater wie auch Großvater Titel für die Rotjacken einfahren konnten. Sepp Puschnigs Nummer sieben wird seit dem Jahr 2016 nicht mehr vergeben. Auch die Trainingshalle der Rotjacken ist nach dem Opa von Julian benannt. Insgesamt zwölf Titel feierte der Kärntner mit dem Rekordmeister. Einen weiteren Titel fuhr Andreas Pusnik, Julians Papa, mit dem KAC ein, zwei weitere sollten später mit dem VSV noch folgen.

Auch der Vater von Alexander Cijan, Thomas Cijan, hat beim KAC Legendenstatus. Neunmal durfte er die Meistertrophäe in die Höhe stemmen. Sohn Alex hält bei zwei Titel mit den Salzburger Eisbullen. Und der dritte im Bunde ist der Sohn eines gewissen Edward Lebler, der seit 2011/12 in Linz spielt. Brian wurde während Eddys Zeit in Klagenfurt zur Welt gekommen.

Sehen Sie dazu auch Julian Pusnik und Alexander Cijan im OÖN-Interview vor der laufenden Saison:

Mehr zu der Pusnik-Dynastie beim KAC lesen Sie in folgendem Artikel.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.