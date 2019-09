Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Fehervar

Fehervar AV19 - Black Wings Linz

Fehervar AV19 Black Wings Linz Erstes Bully: 09.09. - 23:35

Alle



Live-Kommentar

Ab 16:45 Uhr berichten wir live aus der Gabor-Ocskay-Eishalle in Szekesfehervar.

Zwar ist die Eishockeyliga bereits am Freitag mit der ersten Runde eröffnet worden, allerdings ohne Linzer Beteiligung. Die Cracks von Tom Rowe steigen heute mit einem Gastauftritt in Szekesfehervar ins Ligageschehen ein. Die Ungarn mussten am Freitag beim Meister aus Klagenfurt eine 0:5-Niederlage schlucken. Dementsprechend motiviert werden die Teufel heute vor eigenem Publikum die Chance auf Wiedergutmachung starten.

Mittendrin wird heute ein Mann stehen, der auf seine Ex-Kollegen trifft. Mike Ouzas hütet seit der neuen Saison das Tor von Fehervar AV19. Nach sechs Jahren in Linz hat der Kanadier mit kroatischer Doppelstaatsbürgerschaft in Linz keinen Vertrag mehr erhalten. Wir haben vor der Saison mit Ouzas gesprochen und ihn zu seinem Wechsel nach Ungarn befragt.

Die Black Wings sind bereits gestern ohne zwei Verletzte Spieler angereist. Juraj Valach laboriert bekanntlich an einer Knieverletzung und wird erst Ende Oktober wieder auf dem Eis zu sehen sein. Wesentlich schneller sollte die Heilung bei Andreas Kristler verlaufen, der eine Oberkörperverletzung erlitten hat. Beide fehlen heute beim Saisonauftakt. Auch Goalie Thomas Stroj hat die Reise nicht mitangetreten, weil er gestern beim Auftakt des Alps-Hockey-League-Teams, der Steel Wings, im Einsatz war.

Die Neuzugänge der Black Wings stellen sich vor:

Wir haben die Neuzugänge der Liwest Black Wings zu Saisonbeginn vor das OÖN-Mikrofon gebeten.

Raphael Wolf, Verteidiger:

Alexander Cijan, Stürmer:

Justin Florek, Stürmer:

Juraj Valach, Verteidiger:

Mark McNeill, Stürmer:

Thomas Stroj, Torhüter:

Julian Pusnik, Stürmer:

Josh Roach, Verteidiger:

Marek Kalus, Stürmer:

Matt Finn, Verteidiger:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.