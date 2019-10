Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Dornbirn

Dornbirn Bulldogs - Black Wings Linz

Dornbirner EC Black Wings Linz Erstes Bully: 06.10. - 17:30

Wir berichten ab 16:45 Uhr live aus dem Messestadion in Dornbirn.

Der gröbste Ärger über die 2:5-Heimniederlage am Freitag ist verflogen - und das ist auch wichtig so. Denn bereits heute steigt das nächste Spiel. Wieder gegen ein Tabellenschlusslicht, diesmal aber auswärts. Die Black Wings haben bereits gestern die Reise ins Ländle angetreten, um heute ausgeruht und spritzig in die Partie gehen zu können. Linz kommt an diesem Wochenende definitiv im Liga-Alltag an. Endlich.

Der Zwei-Spiele-Rhythmus freut die meisten Stahlstadt-Cracks. "Als Spieler ist es wichtig, in einen Rhythmus zu kommen. Und das schafft man bei einem Spiel pro Woche nicht. Und das beste Training ist nie soviel wert wie ein Spiel", sagte Dan DaSilva unlängst.

Auch die Tabelle, die derzeit lügt, weil die Black Wings im Optimalfall bis auf Platz zwei vorstoßen könnten, wird fairer vergleichbar, wenn die Linzer jetzt weitere Spiele bestreiten und so Schritt für Schritt mit den anderen Teams gleichziehen.

Nicht ganz so eilig hätte es David Kickert gebraucht. Denn der Einser-Goalie, der in der Vorwoche kaum trainieren konnte (grippaler Infekt) und am Freitag von der Spielerbank aus zusehen musste, hätte gerne noch einen Tag mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt. Er wird heute ins Tor der Linzer zurückkehren.

Beide Teams sind heute unter Zugzwang. Dornbirn ist Inhaber der Roten Laterne und möchte diese gerne an die Black Wings weiterreichen. Allerdings konnten die Bulldogs in dieser Saison noch keinen Sieg nach 60 Minuten feiern. Und das bräuchte es aber, um die Linzer in der Tabelle zu überholen.

