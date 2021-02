Nach zwei Siegen in Folge empfangen die Black Wings heute den HCB Südtirol. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs geht es für beide Teams nicht mehr um Punkte, sondern um das Einstimmen auf die bevorstehende Zwischenrunde. Während die Südtiroler die Playoffs bereits fixiert haben und durch Platz eins in der kommenden Saison auch fix an der Champions Hockey League teilnehmen dürfen, spielen die Linzer ab kommenden Freitag in der Qualification Round mit fünf weiteren Konkurrenten um drei