Ab 15.30 Uhr live: Black Wings gastieren in Graz

Im vierten und letzten Saisonduell zwischen den Steinbach Black Wings und den Moser Medical Graz 99ers in diesem Grunddurchgang entscheidet sich, wer im Falle eines Punkte-Gleichstands den Vorzug erhalten würde. Bisher war es ein Duell in dieser Saison, bei dem stets die Auswärtsmannschaft jubeln durfte. Auf ein 0:4 in Linz folgte ein 2:4 in Graz und ein 2:5 in Linz - jeweils aus Sicht des Heimteams.

Bemerkenswert war der Auswärtssieg der Linzer in Graz. Die Stahlstädter sind nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen und haben vier Tore in eineinhalb Dritteln erzielen können. Danach ging's zur Feier des Tages zu Burger King, wie wir damals in Erfahrung bringen konnten:

Gut möglich, dass der Heimweg auch heute über den Burger King im Süden von Graz führt. Zumindest, wenn das Gesetz der Serie hält und wieder das Auswärtsteam gewinnt.

Am Freitag gab es mit dem 5:3-Heimsieg über Asiago ein erstes Erfolgserlebnis im Kalenderjahr 2023 für die Steinbach Black Wings. Mit fünf Treffern erzielten die Linzer in einem Spiel genauso viele, wie in den fünf Partien davor.

Die Partien am Sonntagnachmittag:

HC Pustertal - HC Innsbruck (ab 16.00 Uhr)

Red Bull Salzburg - Asiago Hockey (ab 16.30 Uhr)

Graz 99ers - Black Wings Linz (ab 16.30 Uhr)

Villacher SV - Pioneers Vorarlberg (ab 17.30 Uhr)

Fehervar AV19 - HCB Südtirol (ab 17.30 Uhr)

HK Olimpija - Vienna Capitals (ab 18:00 Uhr)

Autor Markus Prinz

