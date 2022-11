Ab 15:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Graz

Graz 99ers - Black Wings Linz

Nach vier Heimspielen in Folge müssen die Steinbach Black Wings vor der Nationalteam-Pause noch einmal auswärts in Graz ran. Und mit den Steirern haben die Linzer noch ein Hühnchen zu rupfen. Denn die 0:4-Heimniederlage gegen die Murstädter war nicht nur die höchste Saisonniederlage der Linzer, sondern dient heute auch als Motivationsspritze für die Oberösterreicher. Auch wenn das Wort Revanche in den Interviews nach dem Spiel am Freitag niemandem über die Lippen gekommen ist.

"Es ist ein neues Spiel, eine neue Aufgabe und wir müssen unser Spiel spielen. Wir haben gegen Salzburg gut mitgespielt und dagegengehalten. Salzburg war im Spiel einfach ein bisserl konstanter", sagte Stürmer Jakob Mitsch im Kabinengang. Verteidiger Raphael Wolf sah es ähnlich: "Ich glaube, dass wir nah dran gewesen sind, aber die Scheibe ist nicht für uns gesprungen und so hat es nicht zu einem Sieg gereicht. Gegen Graz wollen wir wieder gewinnen. Wir freuen uns auf das Spiel."

Nach der 2:5-Niederlage gegen Salzburg vor einer Kulisse, die an alte Zeiten erinnerte, wurde Patrick Söllinger zum Man of the Match gewählt. Und zwar bereits zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere. Der 18-Jährige würdigte die Qualität von Salzburg und die gute Stimmung in der Halle. "Wir müssen weiter kämpfen und unser bestes geben. 'Turn the page' heißt das bei uns. Und wenn wir wieder so hart arbeiten, können wir auch in Graz gewinnen."

