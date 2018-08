Drei Jobs für Ex-Kapitän Philipp Lukas

LINZ. Philipp Lukas, der von September 2000 bis April 2018 nicht weniger als 910 Eishockey-Meisterschaftsmatches mit 176 Toren und 339 Assists für die Black Wings bestritten hat, treibt seine Karriere nach der Karriere voran.

Die gute Nachricht: Der 38-jährige Ex-Kapitän des EHC bleibt dem Klub erhalten, er verstärkt das Trainerteam und wird zumindest bis 2020 als Off-Ice-Coach, also abseits des Eises u. a. im konditionellen Bereich, fungieren.

"Ich freue mich, dass ich meine Leidenschaft weiterhin ausleben darf, so kann ich aufblühen", betonte jener Mann, der in Linz zur Kultfigur geworden ist. Seine lockeren, knackigen und treffsicheren Sprüche haben auch das Interesse der Fernsehsender geweckt. Am Montag einigte sich Lukas mit ServusTV, er wird Kommentare zu den Spielen der Erste-Bank-Liga (zunächst nur zu jenen ohne Black-Wings-Beteiligung) abgeben.

Doch damit nicht genug: Philipp hat auch noch einen dritten Job. Und zwar beim Software-Entwickler "solvistas", den er beim Vertrieb unterstützen wird.

Die Saisonvorbereitung der Black Wings ist mit Leistungstests angelaufen, seit gestern Nachmittag weilen alle Kaderspieler in Linz. Als Letzter landete Bracken Kearns – mit der Lufthansa-Maschine LH477 aus Vancouver kommend – mit 90-minütiger Verspätung um 14.50 Uhr in München. Das erste Eistraining steigt am Freitag (18 Uhr) in der Keine-Sorgen-EisArena.

