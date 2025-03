7:4 - Grizzlies Linz gewannen Entscheidungsspiel und sind Landesliga-Meister

Die Grizzlies Linz sind Meister der Landesliga! Die Linzer behielten im entscheidenden Spiel 3 der Finalserie am Samstagabend in der Linz-AG-Eisarena gegen die Oilers Salzburg die Oberhand. Im Elf-Tore-Showdown hatten die Hausherren vor 1259 Zuschauern das bessere Ende mit 7:4 für sich.

Die Partie begann für die Linzer wunschgemäß. In der 4. Spielminute wurde die erste Strafe gegen die Gäste aus Salzburg ausgesprochen und sieben Sekunden vor Ablauf der Strafe traf Marvin Liesch zum 1:0 (6./pp). Doch die Oilers hatten eine gute Antwort parat. 102 Sekunden später traf Mike Hummer zum 1:1 (8.). Doch die Gastgeber konnten noch im ersten Drittel vorlegen: 46 Sekunden vor der Pausensirene versenkte Alexander Moser die Scheibe zum 2:1 in den Maschen. Es war eines von nur drei Toren, die im 5-gegen-5 erzielt wurden. Die Special Teams haben die Partie entschieden.

Vorentscheidung im Mittelabschnitt

Unmittelbar nach Wiederbeginn entwischte Stefan Freunschlag in einer Linzer Unterzahl der Salzburger Defensive und traf zum 3:1 (22./sh). Es dauerte einige Minuten, bis die Oilers wieder verkürzen konnten. Stefan Vierthaler traf in der 30. Minute zum 2:3-Anschlusstreffer der Gäste. Während ICE-Hockey-League-Schiedsrichter Elias Seewald wegen Beinstellens in der Kühlbox saß, stellte Powerplay-Spezialist Marvin Liesch nur zwei Minuten später den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (33/pp). In den letzten Minuten des Mittelabschnitts wurde es dann noch einmal wild. Zuerst vergaben die Linzer eine einminütige doppelte Überzahlgelegenheit. Robert Heinz erzielte in der 39. Minute das 5:2, das letztlich das Championship-Winning-Goal sein sollte. Keine Minute später verkürzte Hummer noch einmal für die Salzburger - und das in numerischer Unterzahl.

Im Schlussdrittel blieb es Paul Böker vorbehalten, das Spiel endgültig zu entscheiden. Sein 6:3 in Überzahl entpuppte sich als Wirkungstreffer. Knapp zehn Minuten später begann die Schlussphase denkbar ungünstig für die Linzer: Stefan Kitzmüller musste nach einem Stockschlag mit einer fünf plus Spieldauerstrafe unter die Dusche. Alexander Moser nutzte aber die Gunst der Stunde und erzielte in der 53. Minute den zweiten Shorthander für die Linzer. Das 7:4 durch Vierthaler im selben Überzahlspiel (54.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

