6:1 - Steel Wings feierten Heimsieg über Fassa

Die Steel Wings eröffneten die Partie in der 8. Spielminute mit dem Treffer zum 1:0 durch Karlis Bucenieks, bei dem Goalie Leon Sommer sogar einen Assist gutgeschrieben bekam. Eimantas Noreika erhöhte in der 14. Minute auf 2:0, Arturs Brikmanis sogar auf 3:0 (15./pp).

Die Gäste aus Fassa kamen konnten dieses Ergebnis im Mittelabschnitt lange halten, die Steel Wings gaben aber weiter den Ton an. So verwunderte es auch nicht, dass in der 38. Minute abermals Brikmanis jubelnd abdrehen durfte - 4:0, und die endgültige Entscheidung.

Im Schlussdrittel erhöhten die Linzer durch Fabio Rohm (42.) und Geoffrey Kitt (44.) auf 6:0. Das 1:6 aus Sicht der Südtiroler (54.) tat der Freude der Linzer keinen Abbruch. Die Steinbach Steel Wings gaben durch den Heimsieg die Rote Laterne an das KAC Future Team ab und konnten den Rückstand in der Tabelle auf den Vorletzten Fassa im direkten Duell auf vier Punkte reduzieren.

"Mir hat die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, sehr gut gefallen. Die Jungs waren schnell und alle 4 Linien leisteten gute Arbeit. Es wurde Druck auf die Verteidiger ausgeübt und sie müde gemacht. Auch kreierten wir sehr viele Chance durch unser Forechecking und erzielten einige schöne Tore dadurch. Ebenso im Backchecking wurde großartige Arbeit geleistet und auch einige Zweikämpfe konnten wir für uns entscheiden. Genauso sollte eine Mannschaft spielen", sagte Head-Coach Matej Hocevar.

Das nächste Spiel der Steel Wings steigt am Freitag um 20 Uhr bei den Sterzing Broncos, die aktuell Vor-Vorletzter sind.

