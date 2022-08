In Abwesenheit von Julian Pusnik (rekonvaleszent) erzielten Andreas Kristler (1./pp), Stefan Gaffal (16.), Kapitän Brian Lebler (26./pp, 29./sh), Alexander Lahoda (34.) und Logan Roe (59.) die Tore. Von den Sommer-Zugängen ragte vor knapp 700 Zuschauern der norwegische Mittelstürmer Michael Haga mit seiner Antrittsschnelligkeit und Spielübersicht heraus.

Österreichs U20-Team startete mit einer 2:4-Niederlage gegen Deutschland in die WM in Edmonton. "Wir hatten 17 Minuten Unterzahl, das geht auf diesem Niveau nicht. Wir haben uns selbst geschlagen", ärgerte sich Coach Philipp Pinter. Heute (20 Uhr) geht’s gegen Schweden, am Samstag (20 Uhr) gegen Titelverteidiger USA.