5:7 - Black Wings gegen Villach offen wie ein Scheunentor

„Wir kassieren viel zu viel Tore. Ich kann mir diesen Rückfall nach dem ersten Drittel, das wirklich geil war, nicht erklären“, sagte Black-Wings-Manager Christian Perthaler am Sonntag nach der 5:7-(4:2, 0:2, 1:3)-Niederlage gegen den Villacher SV, die in die Rubrik „Selbstfaller“ einzuordnen ist.

Nein, es war keine schöne Bescherung im letzten Match vor dem Heiligen Abend, das so begonnen hatte, als wäre die Höhe des Linzer Eishockeysiegs das einzige Fragezeichen. Der EHC wollte die Kärntner mit Haut und Haaren fressen, doch nach überwältigenden 20 Minuten mit einer 4:2-Führung war Schluss mit lustig. Die Oberösterreicher verloren völlig den Faden – und nach vier Heimsiegen in Folge wieder einmal ein Match in der Keine-Sorgen-EisArena. Das Jubiläums-Heimspiel – es war das 500. der Wings in der Erste Bank Liga (seit 2003) endete mit einer maßlosen Enttäuschung.

„Es ist frustrierend“

Dabei war alles angerichtet gewesen für ein Fest: 4865 Fans hatten die Halle bis auf den letzten Platz angefüllt, die Lautsprecher versprühten stimmige Musik, auf dem Eis gingen die Weihnachtsdressen des EHC erst durch viel Licht und ab dem zweiten Abschnitt durch noch mehr Schatten.

Linz steht zum einen für Spektakel, zum anderen aber auch für „Tage der offenen Tür“. Die Wings schluckten in jedem der jüngsten sechs Meisterschaftsmatches zumindest vier Tore. Es mangelt an Konstanz. Das war auch schon am Freitag in Graz so, wo sich die Schützlinge von Tom Rowe nach einer 2:0-Führung die Butter vom Brot nehmen hatten lassen. Endstand 2:6.

Auch am Sonntag führten die Linzer, bei denen für Teamstürmer Daniel Woger kein Platz im Kader war, blitzschnell 2:0. Kapitän Brian Lebler markierte nach nur 33 Sekunden das 1:0, es war sein 16. Saisontreffer. Rick Schofield sollte wenig später sein 13. Goal (6.) nachlegen.

Dann hatte Neuzugang Hunter Fejes seinen großen Auftritt. Der US-Amerikaner garnierte sein Heimdebüt mit den Toren zum 3:1 (9.) und 4:2 (17.). Lieber wäre ihm aber ein Sieg gewesen. „Ich bin hier wunderbar aufgenommen worden, die Atmosphäre in der Halle war unglaublich. Leider hat es nicht gereicht“, sagte der 25-Jährige nach einer Partie, in der der VSV eine starke Aufholjagd gekrönt hatte. Es war der erste volle Erfolg für die „Adler“ in Linz seit 17. September 2017 – damals 6:5.

Diesmal wurde es sogar höher, obwohl die Wings nach dem 4:4 noch einmal vorgelegt hatten. Dan DaSilva traf in Überzahl zum 5:4 (42.). Doch auch das trug nicht zur Beruhigung bei. „Es ist frustrierend“, gestand Coach Rowe, der sichtlich bedient war: „Wir müssen defensiv besser spielen – und das über die volle Distanz. Wir erlauben uns zu viele Dummheiten, sieben Gegentore zu Hause sind einfach viel zu viele.“ Nur einer wurde mit Lob überhäuft: Mister Fejes. „Von ihm können sich einige unserer Spieler etwas abschauen.“

