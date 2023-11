5:4 - Steel Wings holten zwei Punkte im Ländle

Die jungen Linzer waren praktisch noch kaum aus dem Bus ausgestiegen, da mussten sie bereits einem Rückstand hinterherlaufen: Roberts Lipsbergs traf in der 4. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. William Persson konnte zehn Minuten später zum 1:1 für die Linzer ausgleichen (15.).

Im Mitteldrittel ähnelte das Bild jenem des ersten Abschnitts: Lipsbergs brachte die Hausherren in Front (23.), Linz glich aus. Diesmal allerdings schneller, als es den Wäldern lieb war: Sebastian Wilding traf in der 25. Spielminute zum 2:2. Aber die Vorarlberger legten durch Erik Embrich (30.) abermals vor. Weil man sich danach aber zwei Strafen am Stück einbrockte, konnten die Gäste abermals ausgleichen: Mikael Saha traf in doppelter Überzahl zum 3:3 (34.). Dem noch nicht genug, erhöhte Maximilian Theirich sogar auf 4:3 für die Linzer (40.).

Zu Beginn des Schlussdrittels überstanden die Steel Wings eine Unterzahlsituation. Und just in einem eigenen Powerplay enteilte Daniil Kulintsev (47./sh) seinen Bewachern und traf zum 4:4. Mit diesem Stand ging es in die Verlängerung. In der erwies sich Lukas Necesany zum Matchwinner für die jungen Linzer: Der Verteidiger traf in der 62. Minute zum 5:4-Endstand.

„Es ist nicht einfach, nach einer Länderspielpause wieder zu spielen, was auch der Grund war, warum wir im ersten Drittel etwas ungenau waren und etwas zu sehr mit den Details beschäftigt. Aber ab dem zweiten Drittel haben wir den Rhythmus des Spiels gefunden, und ich denke, dass wir besonders im dritten Drittel unser bestes Eishockey gespielt haben, wo wir so viele Chancen hatten das Spiel sogar vorzeitig zu beenden. Meine Mannschaft hat wieder großen Charakter gezeigt, indem sie dreimal mit einem Tor Rückstand zurückkam. Das ist etwas, was wirklich wichtig für ihr Selbstvertrauen ist", sagte Trainer Matej Hocevar.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

