5:2 - Gegen Asiago ging den Black Wings der Knott auf

Die Steinbach Black Wings haben im sechsten Spiel den ersten Dreier der neuen Eishockeysaison eingefahren. Im Heimspiel gegen Asiago ging den Linzern am Familiensonntag (Spielbeginn war bereits um 15:30 Uhr) vor 2601 Zuschauern der Knopf auf. Oder der Knott. Das Wortspiel funktioniert in beide Richtungen.

Der ungewohnt frühe Spielbeginn könnte für den einen oder anderen zu einem Problem geführt haben: Wer nicht um Punkt 15.30 Uhr auf seinem Platz war, verpasste die Linzer Führung, die bis zu Spielende Bestand haben sollte. Nach nur 38 Sekunden verwertete Graham Knott eine Vorlage von Matt MacKenzie zum 1:0 für die Gastgeber. Die bestimmten die Partie im ersten Drittel und krönten die gute Leistung durch den zweiten Treffer. Ein Schuss von Logan Roe wurde vom Torhüter abgewehrt, kullerte aber dann doch irgendwie über die Linie - 2:0. Danach startete die große Graham-Knott-Show aber erst so richtig: Der 26-Jährige verwertete im Powerplay ein Zuspiel von Lebler und St-Amant zum 3:0 und stellte wenig später (27.) in einem Konter auf 4:0. Luke Moncada verkürzte in der 36. Minute auf 4:1, Knott traf aber zu Beginn des dritten Abschnitts mit seinem vierten Treffer zum 5:1 und begrub damit jede Hoffnung der Gäste. Das 2:5 durch Matteo Gennaro (51.) hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie.

Durch die drei Punkte können die Linzer in der Tabelle den Anschluss an die restlichen Teams halten. Die Black Wings sind mit sechs Punkten Zehnter. Auf Platz sechs (Ljubljana) fehlen aktuell sechs Punkte bei einer Partie weniger. Innsbruck (11 Punkte), Wien (9) und Klagenfurt (8) belegen die Plätze sieben bis neun. Hinter den Linzern rangieren Graz (3), Bozen (3) und Asiago (1).

Für die Linzer geht es bereits am Dienstag mit einem Gastspiel in Innsbruck weiter, das nächste Heimspiel folgt am Freitagabend gegen Hydro Fehervar AV19.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

