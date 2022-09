5:2 - Black Wings feierten Auswärtssieg in Bruneck

Bis nächste Woche, schönen Samstagabend noch. Servus!

Mit sechs Punkten auf dem Konto geht die Reise zurück nach Linz. Nächste Woche folgt für die Oberösterreicher das nächste Auswärts-Doppel: In Feldkirch und Innsbruck. Auch davon berichten wir selbstverständlich live.

Das erste Auswärtswochenende der Black Wings gibt jedenfalls viele Gründe, sich zu freuen. Einerseits darüber, dass man einem der Liga-Favoriten über 60 Minuten einen guten Kampf geliefert hat. Und andererseits dass man in Bruneck einen Auswärtssieg feiern konnte.

Die Black Wings gewinnen erstmals seit 1. Februar wieder in der Fremde. Das 5:2 in Bruneck ist letztlich verdient und aufgrund der Belastung durch zwei Spielen binnen 24 Stunden doch bemerkenswert.

Schlusssirene!

60. (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss. Noch 10 Sekunden.

60. (3. Drittel) Sholl geht zurück ins Tor.

60. (3. Drittel) Noch 48 Sekunden.

59. (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

59. (3. Drittel) Sticha fängt einen Pass ab.

59. (3. Drittel) Ein Schuss der Südtiroler wird abgelenkt.

58. (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings. Diesmal hätte es Schumnig probiert.

58. (3. Drittel) Die Scheibe geht wieder raus.

58. (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings. Roe hätte es auf das Empty-Net probiert.

58. (3. Drittel) Die Scheibe geht aus dem Drittel. Pustertal muss neu aufbauen.

57. (3. Drittel) Sholl hat sein Tor verlassen. Pustertal geht all in.

57. (3. Drittel) Kristler ist wieder da.

57. (3. Drittel) Andergassen scheitert an Höneckl.

57. (3. Drittel) Höneckl lenkt einen Schuss ab.

56. (3. Drittel) Und noch einmal blockt ein Linzer einen Schuss ab.

56. (3. Drittel) Kragl drischt die Scheibe raus.

56. (3. Drittel) Die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit laufen.

55. (3. Drittel) In den kommenden Minuten entscheidet sich diese Partie. Für ein Comeback brauchen die Pustertaler wohl ein Tor in diesem Überzahlspiel.

55. (3. Drittel) Kristler muss in die Kühlbox. Powerplay Pustertal.

55. (3. Drittel) Pustertal muss jetzt kommen.

54. (3. Drittel) Wieder die Pusterer. Aber Linz bringt die Scheibe raus.

54. (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

53. (3. Drittel) Aber Linz kann rasch klären und kommt zu einem Konter. St-Amant bekommt die Scheibe aber nicht an Sholl vorbei.

53. (3. Drittel) Wieder die Gastgeber.

52. (3. Drittel) Wieder Gaffal. Aber er schafft es nicht, die Scheibe an Sholl vorbei zu bringen.

52. (3. Drittel) Haga auf Gaffal, aber der verliert die Scheibe. Schade drum.

51. (3. Drittel) Mitsch mit einem guten Forechecking. Er beschäftigt einen Verteidiger kurz.

51. (3. Drittel) Linz blockt einen Schuss.

50. (3. Drittel) Kubes und Ahl waren es. Beide stehen aber wieder.

50. (3. Drittel) Es wird laut. Zwei Spieler sind nach einem Zusammenstoß liegen geblieben.

50. (3. Drittel) Knott mit einem Angriff, er verspielt die Scheibe aber leichtfertig.

49. (3. Drittel) Lebler mit einem harten Check gegen einen Verteidiger. Aber auch die Referees erkennen den fairen Hit als solchen an.

49. (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Gastgeber.

49. (3. Drittel) Kristler scheitert an Sholl.

48. (3. Drittel) Es geht jetzt hin und her. Linz lässt jetzt aber wenigstens keine gefährlichen Schüsse mehr zu.

48. (3. Drittel) Sholl hat seine Maske beim Schuss von Gaffal verloren. Die Maske muss kurz repariert werden.

47. (3. Drittel) Gaffal scheitert an Sholl.

47. (3. Drittel) Die Black Wings scheinen sich langsam zu erfangen.

46. (3. Drittel) Die Linzer blocken einen Schuss.

46. (3. Drittel) Höneckl hält den nächsten Versuch der Pusterer.

45. (3. Drittel) Linz braucht jetzt wieder etwas für's Selbstvertrauen. Pustertal hat das Momentum.

45. (3. Drittel) Dann wieder die Hausherren. Höneckl wieder dran.

44. (3. Drittel) St-Amant umkurvt das Tor, verliert dann aber die Scheibe, ehe er sie weiterpassen kann.

44. (3. Drittel) St-Amant läuft in eine Abseitsstellung.

43. (3. Drittel) Die Wölfe kommen wieder.

43. (3. Drittel) Es ist laut, die Fans sind wieder ein Faktor.

42. (3. Drittel) Andergassen versucht's auf das kurze Eck, aber Höneckl passt auf.

42. (3. Drittel) Linz muss jetzt schnell wieder Kontrolle zurück erlangen.

42. (3. Drittel) Newhouse bekommt den Treffer gut geschrieben.

41. (3. Drittel) 32 Sekunden hat es gedauert. Höneckl hat sich - das sieht man in den Wiederholungen - die Scheibe unglücklich selbst ins Tor gelenkt, nachdem sie auf der Linie liegen geblieben ist.

41. (3. Drittel) Blitzstart für die Pusterer! Die Scheibe ist im Tor der Linzer. Es steht 2:5.

Die Pause ist vorbei, das 3. Drittel beginnt.

Momentan braucht es den Konjunktiv. 20 Spielminuten liegen noch zwischen den Black Wings und dem Auswärtserfolg.

Würden die Black Wings heute gewinnen, wäre es der erste Auswärtssieg seit 1. Februar. Rechnet man die damals ebenso im Tabellenkeller festsitzenden Dornbirner weg, wäre es sogar der erste Auswärtserfolg seit 21.12.2021.

Linz zieht im Mitteldrittel auf 5:1 davon und kontrolliert die Partie. Davon war vor der Partie nicht wirklich auszugehen. Pustertal hatte Probleme mit dem Spiel der Linzer. Nun braucht es eine schlaue Spielweise. Denn: Linz hat ein Spiel vor 24 Stunden in den Beinen, Pustertal nicht. Und am ehesten macht sich so etwas in einem dritten Drittel bemerkbar.

"Wir haben es brutal verschlafen. Da haben wir einen schönen Scheiß zusammen gespielt", sagt ein sichtlich erregter HCP-Kapitän Raphael Andergassen.

Das 2. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

40. (2. Drittel) Noch einmal Lebler. Noch einmal Sholl.

40. (2. Drittel) Lebler mit einem Schuss. Sholl hält.

38. (2. Drittel) Vor allem die vierte Reihe der Linzer bekommt jetzt ganz ordentlich Eiszeit. Würdig und recht.

39. (2. Drittel) Mitsch hält die Scheibe im Angriffsdrittel.

38. (2. Drittel) Knott überläuft einen Verteidiger, bleibt an einem zweiten Defensivspieler aber hängen.

37. (2. Drittel) Höneckl wehrt einen Schuss ab. Es war der erste Schuss seit längerer Zeit.

37. (2. Drittel) Wolf legt hinter dem Tor ab für Romig - aber Sholl stemmt sich dagegen und hält.

36. (2. Drittel) Die Pusterer wirken verunsichert. Aber das verwundert nicht wirklich.

36. (2. Drittel) Bretschneider im Vorwärtsgang.

35. (2. Drittel) Die Gastgeber wieder komplett.

35. (2. Drittel) Der HCP kann sich befreien.

35. (2. Drittel) Lebler trifft Catenacci mit der Scheibe im Gesicht. Es dürfte für ihn aber weiter gehen.

34. (2. Drittel) Spencer räumt nach Abpfiff St-Amant ab, der nachgestochert haben soll. Das war doch etwas hart und hätte eine Strafe nach sich ziehen müssen.

34. (2. Drittel) Sholl hält die Scheibe in höchster Not fest.

34. (2. Drittel) Pustertal bringt die Scheibe raus.

34. (2. Drittel) Roy mit einem Stockschlag gegen einen Linzer. Der wird geahndet und folglich spielen die Linzer wieder Überzahl.

34. (2. Drittel) Power Break.

34. (2. Drittel) Strafe angezeigt.

33. (2. Drittel) Stuart etwas zu ungenau auf Bretschneider. Aber Pustertal fabriziert ein Icing.

33. (2. Drittel) Toooooooooooor für die Black Wings! Gaffal trifft im Nachschuss. 5:1!

33. (2. Drittel) Schuss von Lebler, aber Sholl hält.

32. (2. Drittel) Pustertal befreit sich.

32. (2. Drittel) Tooooooooooooor für die Black Wings! Haga trifft zum 4:1! Und das noch in der ersten Strafe. Linz also weiterhin im Powerplay.

31. (2. Drittel) St-Amant trifft nur den Pfosten.

31. (2. Drittel) Linz kombiniert. Stress muss man jetzt tatsächlich nicht haben.

30. (2. Drittel) Ein Stock der Gastgeber erwischt Kristler im Gesicht. Es gibt 2 + 2 Strafminuten. Powerplay Black Wings!

30. (2. Drittel) Linz spielt das jetzt sehr sehr schlau. Aggressives Forechecking, dazu zwei Mann als Absicherung an der eigenen Blauen Linie. Immer wieder fangen die Linzer Pässe ab.

29. (2. Drittel) Power Break.

29. (2. Drittel) Sholl hält einen Schuss von Schnetzer.

29. (2. Drittel) Tooooooooooooor für die Black Wings! Shawn St-Amant trifft nach schönem Zuspiel und wunderschönem Haken zum 3:1.

28. (2. Drittel) Jetzt wieder die Linzer. Aber richtig gefährlich wird's nicht.

27. (2. Drittel) Sholl wehrt einen Schuss von Schumnig ab.

27. (2. Drittel) Wieder einmal die Gastgeber. Aber Linz steht gut.

26. (2. Drittel) Haga nimmt wieder Fahrt auf. Aber wieder ist ein Verteidiger gegen den Linzer erfolgreich.

26. (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Gastgeber.

25. (2. Drittel) Romig erobert die Scheibe. Graham Knott verzettelt sich aber in einen Zweikampf mit Newhouse.

25. (2. Drittel) St-Amant läuft in eine Abseitsposition.

25. (2. Drittel) Archambault mit einem schnellen Angriff, aber Höneckl greift sicher zu. Stark.

24. (2. Drittel) Brodi Stuart fabriziert einen unerlaubten Weitschuss, der als Steilpass gedacht gewesen wäre. Zu steil.

24. (2. Drittel) Höneckl wehrt einen weiteren Schuss ab.

24. (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings.

23. (2. Drittel) Die Wölfe sind wieder komplett.

23. (2. Drittel) Lebler auf Gaffal, aber der wird von einem Verteidiger gestoppt.

23. (2. Drittel) Dann geht die Scheibe wieder raus.

23. (2. Drittel) Lebler mit einem Schuss, aber Sholl wehrt irgendwie ab.

22. (2. Drittel) Wieder geht die Scheibe raus.

22. (2. Drittel) Haga bleibt nach einem Haken an einem Verteidiger hängen.

22. (2. Drittel) Pustertal kommt wieder heraus.

21. (2. Drittel) Die Wölfe bringen die Scheibe raus. Linz baut wieder auf.

21. (2. Drittel) Archambault muss in die Kühlbox. Powerplay Black Wings.

21. (2. Drittel) Es sieht aktuell irgendwie aus, als ob Pustertal Powerplay spielen würde.

21. (2. Drittel) Pustertal fährt einen Angriff.

Die Spieler kommen auf das Eis zurück. Gleich geht's weiter.

Die Black Wings sind ambitioniert gestartet. Ein schnelles Tor durch Romig hat zwar die Führung gebracht, aber die Gastgeber aufgeweckt. Bis zur 11. Minute hatten die Wölfe mehr Schüsse und gefährlichere Chance. Zum Ausgleich hat's gereicht, in Führung konnten die Pustertaler aber nicht gehen. Das hat dann Lebler zwei Minuten vor Drittelende erledigt.

"Wir haben Scheiben zu einfach verloren und ihnen zu viel Platz gelassen. Es ist das zweite Spiel binnen 24 Stunden. Wir können jetzt nicht zu verspielt sein. Wir müssen einfacher spielen", sagte Brian Lebler im Puls-24-Kurzinterview.

Nein. Das 1. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

20. (1. Drittel) Zweikampf an der Bande. Ob die Scheibe da nochmal rauskommt?

20. (1. Drittel) Romig mit einem Fehler im Spielaufbau. Aber er bessert seinen Fehler selbst aus.

19. (1. Drittel) Schuss der Linzer, aber das Spielgerät geht daneben.

19. (1. Drittel) Praktisch im Gegenzug wieder die Gastgeber. Der Schuss geht aber knapp daneben.

19. (1. Drittel) Toooooooooooooor für die Black Wings! Die Referees haben sich entschieden.

19. (1. Drittel) Es wurde auf Tor entschieden auf dem Eis. Nun braucht es einen zweifelsfreien Gegenbeweis. Und den gibt es nicht, weil Gaffal Richtung Sholl geschubst wurde von einem Verteidiger. Und: Sholl war aus dem Torraum.

19. (1. Drittel) Gaffal dürfte im Fallen Sholl behindert haben. Die Referees schauen sich die Situation nochmal an.

19. (1. Drittel) Toooooooooor für die Black Wings! Gaffal bleibt im Konter an einem Verteidiger hängen und Lebler zieht ab. Die Scheibe hat man nicht einmal sehen können, so schnell hat sie eingeschlagen.

18. (1. Drittel) Höneckl! Wieder ein guter Save. Aber der Südtiroler darf im Slot nicht so frei zum Abschluss kommen.

18. (1. Drittel) Guter Einsatz von Bretschneider.

17. (1. Drittel) Doppelchance für die Linzer in Unterzahl! Roe und Sticha scheitern an Sholl.

17. (1. Drittel) Linz kann sich zweimal befreien.

16. (1. Drittel) Die Wölfe klingeln an. Wortwörtlich. Stangentreffer.

16. (1. Drittel) Wolf muss in die Kühlbox. Eben für diesen Check. Powerplay Pustertal.

16. (1. Drittel) Harter Check von Wolf gegen einen Südtiroler.

15. (1. Drittel) Pustertal erhöht die Intensität.

15. (1. Drittel) Biiiiig Saaaaaaave Höneckl. Schumnig und Höneckl rauben dem HCP ein sicher geglaubtes Tor.

14. (1. Drittel) Der dritte Block der Linzer schon mit der dritten Möglichkeit. Auch gestern war das eine gute Partie der Sturmlinie.

14. (1. Drittel) Schumnig mit einem Schuss, Sholl wehrt ab.

13. (1. Drittel) Die erste Linie der Wölfe strahlt wirklich sehr viel Gefahr aus.

13. (1. Drittel) Haga im Konter, aber er scheitert an Sholl.

12. (1. Drittel) Berger verzieht bei einem Angriff doch deutlich über das Tor.

12. (1. Drittel) Roe ist wieder da.

11. (1. Drittel) Pustertal kommt über Roy, aber Höneckl sagt Nein.

11. (1. Drittel) Romig im Konter, aber er scheitert an der Stange. Bitter für die Linzer.

11. (1. Drittel) Romig ist wieder da.

10. (1. Drittel) Roe klärt die Scheine - aber über die Bande und das Plexiglas. Linz eine gute halbe Minute in doppelter Unterzahl.

10. (1. Drittel) Noch eine Strafe.

10. (1. Drittel) Die Black Wings bringen die Scheibe raus.

9. (1. Drittel) Höneckl muss gleich ein erstes Mal retten. Gegen Ahl.

9. (1. Drittel) Romig muss wegen Beinstellens in die Kühlbox. Powerplay Bruneck.

9. (1. Drittel) Strafe angezeigt.

8. (1. Drittel) Ein Puck ist nach dem Aufwärmen in der Netzabdeckung des Linzer Kastens hängen geblieben. Das erzählt Höneckl den Referees, die den Puck befreien.

8. (1. Drittel) Power Break.

8. (1. Drittel) Wieder ein Gegenzug, Höneckl muss einmal zugreifen.

7. (1. Drittel) Schnetzer mit einem Schuss, aber Sholl wehrt wieder ab.

6. (1. Drittel) Gaffal bringt die Scheibe wieder in den Angriff.

6. (1. Drittel) Fehler im Linzer Spielaufbau. Pustertal kommt wieder.

6. (1. Drittel) Es entwickelt sich hier ein richtig launiges Auf und Ab.

5. (1. Drittel) Im Gegenzug wieder die Gastgeber.

5. (1. Drittel) Sticha mit einem Schuss, Sholl kann am kurzen Kreuzeck abwehren.

4. (1. Drittel) Die Wiederholungen zeigen: Beim Gegentreffer waren die Linzer deutlich zu passiv.

4. (1. Drittel) Kubes mittlerweile mit Wolf auf dem Eis. Geplant war er neben Kragl.

4. (1. Drittel) Und dann kommen die Gastgeber vor das Tor und treffen prompt zum 1:1. Da hatte Roy zu viel Platz.

3. (1. Drittel) Linz drückt weiter. Die Scheibe läuft im Angriffsdrittel.

3. (1. Drittel) Linz schon wieder im Vorwärtsgang.

2. (1. Drittel) Jetzt einmal die Gastgeber. Aber die Linzer verlangsamen den Angriff in der Rundung.

2. (1. Drittel) Blitz- und Traumstart für die Black Wings!

2. (1. Drittel) Toooooooooooooooooooooor für die Black Wings! Die Wölfe vergessen auf Romig vor dem Tor und der bekommt den Pass von Knott und netzt eiskalt ein zum 1:0.

1. (1. Drittel) Romig und St-Amant kommen jeweils mit dem Rücken zum Tor zum Abschluss. Aber beide bringen die Scheibe nicht an Sholl vorbei.

1. (1. Drittel) Es geht flott hin und her.

19:31 Uhr Die Referees bitten zum Bully.

19:30 Uhr Wolf, Todd, Lebler, Haga, Gaffal und Höneckl bilden die Starting-Six.

19:29 Uhr Die Referees der heutigen Partie heißen Bostjan Groznik und Manuel Nikolic. Daniel Sparer und Snoj Tadej sind die Linesmen.

19:27 Uhr Die Spieler werden auf das Eis geschrien. Es ist schon beeindruckend. Die Namen der Spieler werden auf das Eis projiziert. Sieht gut aus, aber für Leute mit Epilepsie wäre das hier nichts.

19:24 Uhr "Ich lerne jeden Tag dazu", sagt Philipp Lukas im Puls-24-Interview. Er spricht über seine guten Freunde, die bei ihm im Trainerteam sind. Und dann über das Spiel gestern. "Das erste Drittel muss heute besser sein. Und wir müssen mit der Scheibe cleverer sein. Wir müssen mehr Verkehr vor dem Tor machen. Dann können wir heute zurückschlagen."

19:20 Uhr Die Lichter sind ausgegangen in der Intercable Arena.

19:17 Uhr "Weniger Strafen als gegen Villach, ein schnelles Umschaltspiel und Respekt für die Linzer. Die haben einige Leute, die Tore schießen können - auch wenn das zuletzt nicht so gelungen ist. Linz ist sicher besser als im Vorjahr", sagt Pustertal-Trainer Stefan Mair.

19:15 Uhr Zwei Spielerinnen des UHC Linz waren ja im April vor dem entscheidenden Finalspiel bei uns im Eisbrecher-Podcast zu Gast. Deshalb der Hinweis an dieser Stelle: Hören Sie mal rein - mit etwas Eishockey-Interesse ist vermutlich für jeden etwas dabei.

19:12 Uhr Apropos Rachlinger: Der Linzer ist ja im Floorball als Verbands-Generalsekretär aktiv und durfte heute einen Sieg der Linzer Frauen-Bundesligamannschaft bejubeln. Die Floorball-Damen des UHC Linz gewannen auswärts bei den FBC Dragons mit 6:2. Schon in der ersten Runde blieben die amtierenden Meisterinnen aus Linz gegen den Wiener Flooball-Verein siegreich. Nach zwei Spielen halten sie damit bei dem Punktemaximum von sechs Zählern. Weiter so!

19:10 Uhr "Die Scheiben bitte vom Eis, die Scheibe bitte vom Eis!", hätte Black-Wings-Kult-Sprecher Gerold Rachlinger jetzt wohl gesagt. Die Spieler kehren in die Katakomben zurück.

19:05 Uhr Bei Puls 24 ist heute Anton Bernard der Experte. Bernard und Pustertal-Kapitän Andergassen sind gemeinsam in Kaltern bei Bozen aufgewachsen.

19:00 Uhr Noch eine halbe Stunde bis zum Spielbeginn.

18:57 Uhr Die Spieler beider Mannschaften sind auf das Eis gekommen.

18:55 Uhr Der HC Pustertal soll einigen Import-Spieler längerfristige Verträge gegeben haben. Böse Zungen in Bozen behaupten, dass dies nur deshalb passiert ist, um ihnen die Staatsbürgerschaft zu überreichen. Bozen spielte gestern mit 16 Cracks, die nicht in Italien geboren wurden. Ein Schelm, wer böses denkt.

18:50 Uhr Und so spielt der HC Pustertal heute: Im Tor steht Tomas Sholl. Jacob Smith ist sein Backup. 1. Linie:

Emil Kristensen, Benjamin Newhouse - Filip Ahl, Marc-Olivier Roy, Olivier Archambault 2. Linie:

Daniel Glira, Matt Spencer - Dante Hannoun, Daniel Catenacci, Anthony Bardaro 3. Linie:

Morten Jensen, Reece Willcox - Ivan Deluca, Aaron Luchuk, Raphael Andergassen 4. Linie:

Ivan Althuber, Stefan Spinell - Marco Sanna, Simon Berger, Matthias Mantinger

18:45 Uhr Die Linzer beginnen also mit derselben Linienzusammenstellung wie gestern. Nur der Torhüter wechselt - Thomas Höneckl wird heute seinen ersten Einsatz in dieser Saison bekommen.

18:40 Uhr So spielen die Linzer heute: Im Tor steht Thomas Höneckl. Rasmus Tirronen ist sein Backup. 1. Linie:

Logan Roe, Martin Schumnig - Brian Lebler, Michael Haga, Stefan Gaffal 2. Linie:

Raphael Wolf, Daine Todd - Emilio Romig, Graham Knott, Shawn St-Amant 3. Linie:

Gerd Kragl, Jakub Kubes - Andreas Kristler, Marco Brucker, Dennis Sticha 4. Linie:

Ramon Schnetzer - Niklas Bretschneider, Brodi Stuart, Jakob Mitsch

18:35 Uhr Die Line-Ups sind da.

18:30 Uhr Noch eine Stunde bis Spielbeginn. In Kürze kommen die Aufstellungen.

18:25 Uhr Die Bilanz vor der heutigen Partie liegt also bei je zwei Siegen, oder prozentuell 50:50. Übrigens genauso wie die bisherige Saison für die Mannschaft von Trainer Stefan Mair. Gegen Fehervar gab es zum Auftakt eine 1:4-Heimniederlage, worauf zwei Tage später ein 4:2-Sieg über den Villacher SV folgte.

18:20 Uhr Bei den vier Duellen in der Vorsaison zwischen Linz und Pustertal gab es bisher ausschließlich Heimsiege. Linz gewann die ersten beiden Aufeinandertreffen mit 4:3 und 1:0, auswärts unterlag man 3:7 und 1:3.

18:15 Uhr Eine Verbindung zwischen Linz und Pustertal gibt es seit diesem Sommer. In der Vorsaison war Raimo Helminen Trainer der Südtiroler. Einer der Co-Trainer war Matej Hocevar. Und der ist seit Sommer Trainer der Steel Wings.

18:10 Uhr Für die Verteidiger der Black Wings gilt es, besonders auf die Stürmer Filip Ahl (vormals Bratislava und Znojmo) und Olivier Archambault aufzupassen. Die beiden sind neu in Bruneck.

18:05 Uhr Wie bei Bozen gab es auch beim HC Pustertal im Sommer einen Kapitänswechsel. Raphael Andergassen ist der neue Chef der Leader-Gruppe in Bruneck.

18:00 Uhr Was darf man von den heutigen Gastgebern des HC Pustertal erwarten? Bereits gestern haben wir mit Thomas Laconi, einem Eishockey-Kenner erster Güte, gesprochen. Er schätzt die Chancen für Linz mit 50:50 ein. "Die erste Linie ist stark, die zweite so-so und die dritte und vierte Reihe sind Energielinien. Ich glaube, dass Pustertal heuer nicht so stark ist wie letztes Jahr", sagt Laconi.

17:55 Uhr Die Black Wings haben den heutigen Vormittag mit einem optionalen "Pre Game Skate" begonnen, bei dem etwa die Hälfte der Spieler auf dem Eis war. Im drei Minuten von der Halle entfernten Hotel Corso haben die Spieler am Nachmittag regeneriert.

17:50 Uhr Wir haben auch gefragt, was man heute speziell in puncto Offensive besser machen muss. Die Antwort von Philipp Lukas: "Wir müssen mehr Verkehr vor dem gegnerischen Torhüter zustande bringen und wir müssen mehr Entschlossenheit in unseren Überzahlmöglichkeiten zeigen. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Tore kommen werden, wenn wir diese Dinge konstant machen. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie wir uns heute gegen einen sehr guten Gegner präsentiert haben."

17:45 Uhr Vor der Abreise aus Bozen waren wir noch im Kabinengang der Palaonda auf Stimmenfang. Unter anderem haben wir mit Philipp Lukas gesprochen. "Dass zu wenig Tore schießen ist ein Problem, mit dem wir aktuell zu kämpfen haben. Mit einem Tor im Spiel wird es schwierig, Partien zu gewinnen. Aber wir hatten Möglichkeiten. Sehr viele sogar meiner Meinung nach. Und wir hatten abgesehen der ersten sieben Minuten, als Bozen klar überlegen war, mehr Spielanteile. Wir hatten die Möglichkeit, das Spiel auf unsere Seite zu bringen, haben es aber nicht geschafft", lautet das Resümee des Trainers.

17:40 Uhr Und der zweite Hinweis: Wir haben gestern geschrieben, dass wir auf der Spielerbank unter anderem Zeugwart Daniel Dorninger beobachtet haben. Das hat so nicht gestimmt, weil er die Reise krankheitsbedingt absagen musste. Seine Agenden führen an diesem Wochenende David Oberauer und Nina Ettinger. Und die erledigen einen tollen Job. Eineinhalb Stunden nach der Partie waren die beiden gestern bereits mit dem Einräumen der Gästekabine in Bruneck beschäftigt, haben die Dressen gewaschen und das Equipment vorbereitet. Und an Daniel Dorninger ergeht hiermit ein herzliches "Gute Besserung" von unserer Seite.

17:35 Uhr Zwei Hinweise in eigener Sache: Erstens - wir sind gestern aus Bozen abgereist und berichten vom heutigen Spiel aus dem Home-Office. Der Grund dafür liegt in der privaten Baustelle, auf der sich für heute Handwerker angesagt haben. Und wenn man in Zeiten wie diesen Handwerker bekommt, sollte man nicht absagen. Und wenn man in Zeiten wie diesen gute Handwerker bekommt, sollte man aus Bozen abreisen. Das sind die ungeschriebenen Regeln. Dadurch, dass das Spiel auf Puls 24 live übertragen wird, müssen Sie keinen Qualitätsverlust befürchten.

17:30 Uhr In zwei Stunden wird angepfiffen. Die Spieler der Black Wings sind bereits seit etwa zehn Minuten in den Katakomben der Intercable-Arena zugegen.